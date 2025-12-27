¡ALERTA máxima en EE. UU.! Ciudadanos obligados a encerrarse en casa por aire contaminado que puede matarte

Arizona y sus ciudades suelen figurar entre los lugares con mayor contaminación y en la frontera de esta región de los Estados Unidos se ha generado una alerta sobre el aire dañino por sus altísimos niveles de polución atmosférica que puede afectar mortalmente a las personas que queden expuestas a niveles tan altos de insalubridad.

Alerta de aire contaminado en frontera de Arizona

La alerta dada el pasado 23 de diciembre tiene lugar en la zona de Nogales, localidad fronteriza con México, y comunicada por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), así como el sistema AirNow, por lo que han pedido a la población local que eviten salir a las calles para realizar diversas actividades.

Pero, ¿Por qué se dio esa alerta? Se trata de una alta concentración de partículas PM2,5 microscópicas que se alojan muy adentro de los pulmones, pero también dentro del torrente sanguíneo, cuya presencia se debe al polvo en caminos sin pavimentar, quema de leña, emisiones de vehículos o la actividad industrial.

Y es que el Índice de Calidad de Aire (AQI) superó los 200 puntos, por lo que de acuerdo a la escala federal está en rango púrpura, es decir, que el riesgo va hacia la población general y no solo a aquellos con condiciones preexistentes.

Nogales en Arizona es frontera con México; un muro la divide de Heroica Nogales en Sonora. (Foto: Britannica)

"Cuando se expone a estos niveles, las personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, así como adultos mayores, pueden enfrentar riesgos graves de hospitalización e incluso muerte", dijo EPA, así como acotar que las personas sanas podrían padecer molestias temporales a consecuencia del aire denso.

De hecho, la mala calidad del aire en esta zona fronteriza se ve mucho más aumentada debido a la ausencia de lluvias y vientos irregulares. Sucede que durante el invierno tiene lugar un fenómeno catalogado como "inversión térmica", funcionando como una tapa que impide que los contaminantes se dispersen, se mantienen cerca del suelo.

¿Cuáles son las medidas ante la alerta de aire contaminado en Arizona?

Los protocolos de las instituciones de salud se han ajustado ante esta emergencia, por lo que se dieron diversas recomendaciones para evitar caer presa de esta nociva exposición aérea:

Priorizar la vigilancia como el cuidado de mujeres embarazadas, adultos mayores y niños.

Reducir al mínimo o suspender de forma definitiva el ejercicio o actividades físicas fuera de casa.

Estar al tanto de las actualizaciones sobre la alerta de aire contaminado en Nogales vía airnow.gov.

Mantenerse en casa o en espacios con las puertas cerradas, lo mismo que las ventanas selladas.

Mantenerse atento a la aparición de síntomas como: irritación de garganta, presión en el pecho o dificultades para respirar.

Esta alerta también abarca a la zona norte de Sonora, en México, que también muestra contaminación calificada como "peligrosa". Pero, si te ves expuesto, las personas deben buscar atención médica inmediata.