0

TRAGEDIA en Oklahoma: Recibe un arma como regalo de Navidad y mata a una persona mientras practicaba en su patio

Un accidente arruinó la Navidad en Stephens, Oklahoma: mientras practicaba tiro al blanco en su patio, un hombre disparó sin querer y mató a su vecino.

Detienen a sospechoso por tiroteo mortal en Stephens. | Composición: María Zapata / Líbero
Un incidente mortal sacudió el condado de Stephens, Oklahoma, cuando un hombre, que había recibido un arma como regalo de Navidad, provocó la muerte de otra persona mientras practicaba tiro en su patio trasero. Las autoridades locales realizaron un arresto tras esclarecer los hechos.

Hombre en Oklahoma mata a alguien practicando tiro al blanco tras recibir un arma por Navidad

Según informó KOCO 5 News, los hechos ocurrieron alrededor de las 3:15 p. m. del jueves en County Road 1800, cuando los servicios de emergencia de Survival Flight EMS y el Departamento de Bomberos de Meridian acudieron a un reporte de disparos. Lamentablemente, la persona alcanzada por las balas falleció poco después en el lugar.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Stephens, la investigación inicial reveló que el sospechoso practicaba tiro al blanco con un arma que había recibido recientemente como regalo de Navidad.

Las autoridades indicaron que el hombre disparó hacia la zona donde la víctima fue alcanzada, aunque, según declaraciones preliminares, creía estar apuntando únicamente a un objetivo en su patio.

Arresto por homicidio y novedades del caso

KOCO 5 News señala que, tras recopilar testimonios y evidencias, los investigadores arrestaron al hombre bajo cargos de homicidio en primer grado. Los funcionarios del condado aún no han revelado públicamente la identidad del sospechoso ni de la víctima.

La Oficina del Sheriff enfatizó que la tragedia ocurrió de manera accidental durante una práctica de tiro en una zona residencial, y destacó la importancia de manejar las armas de fuego con extrema precaución, incluso en entornos familiares.

