AYUDA en Walmart de Vero Beach: buscan a hombre DESAPARECIDO que se cree vive sin hogar en un área boscosa

Brian Flynn, de 50 años, está desaparecido desde fines de junio en Vero Beach y podría estar viviendo sin hogar en un bosque detrás de un Walmart.

Las autoridades piden ayuda al público para localizar a un hombre de 50 años.
Las autoridades piden ayuda al público para localizar a un hombre de 50 años. | Composición: María Zapata / Líbero
Las autoridades de Vero Beach han solicitado la colaboración de la comunidad para localizar a un hombre de 50 años que desapareció a finales de junio. Se presume que el individuo, que vive en situación de calle, podría encontrarse en una zona boscosa ubicada detrás de un Walmart USA en la ciudad. Las fuerzas del orden hacen un llamado urgente para obtener cualquier información sobre su paradero.

La Oficina del Sheriff de Indian River busca a Brian Flynn, de 1,68 m, 54 kg, cabello castaño y ojos azules.

Buscan a un hombre desaparecido que podría vivir en el bosque detrás de un Walmart en Vero Beach

Según CBS12, la Oficina del Sheriff del Condado de Indian River confirmó que los agentes buscan a Brian Flynn, descrito como un hombre de 5 pies 6 pulgadas de altura, con un peso aproximado de 120 libras, cabello castaño y ojos azules. La última comunicación conocida con Flynn ocurrió el 27 de junio mediante un mensaje de texto, según la misma fuente.

Posteriormente, el 4 de julio, el Departamento de Bomberos y Rescate del Condado de Indian River tuvo contacto con Flynn y lo trasladó al Hospital Clínico Indian River Cleveland, donde fue dado de alta el mismo día. Las autoridades indican que se desconoce qué vestimenta llevaba y hacia dónde se dirigió tras abandonar el hospital.

¿Cómo ayudar a localizar a Flynn?

De acuerdo con CBS12, los investigadores creen que Flynn podría estar viviendo en la zona boscosa situada detrás del Walmart EE. UU. en la carretera estatal 60 de Vero Beach. La Oficina del Sheriff del Condado de Indian River insta a cualquier persona que tenga información relevante sobre su ubicación a comunicarse con Treasure Coast Crime Stoppers al 1-800-273-8477.

La comunidad local está llamada a mantenerse alerta y a colaborar con cualquier información que pueda ayudar a localizar a Flynn, ya que las autoridades consideran que su situación es delicada debido a que vive en situación de calle.

