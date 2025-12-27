TERROR en Walmart de Tucson por tirador que disparó contra policía local: enfrentamiento quedó grabado en video

En la mañana del pasado sábado 25 de octubre de 2025, Brandon Clifton Bryant ingresó al Walmart Neighborhood Market ubicado en East Broadway de Tucson, Arizona, donde causó problemas y luego se enfrascaría en un tiroteo con la policía tras lo cual fue reducido por las autoridades.

Video muestra tiroteo entre policías y agresor en Walmart de Tucson

A dos meses del incidente, varias agencias que ven el casi publicaron el video de la cámara policial de uno de los agentes donde se muestran los momentos de peligro y tensión que se vivió producto del accionar errático de Bryant.

El hombre respondió los pedidos de los policías de levantar las manos con disparos que hicieron que estos dejaran una actitud pasiva y respondieran al fuego enemigo mientras avanzaban hacia él; sería el disparo de Matthew Timpf el cual hirió al sujeto de 45 años en el brazo.

En ese momento, el hombre fue acusado de dos cargos de agresión agravada a un oficial, tres cargos de posesión prohibida de un arma de fuego, disparo de un arma de fuego contra una estructura, cuatro cargos de agresión agravada con un arma mortal, dos cargos de disparo de un arma de fuego en los limites de la ciudad y robo a mano armada.

Hasta la fecha, pesa sobre Brandon Clifton Bryant una fianza que llega a los US$300,000 dólares por tres casos separados de delitos graves.

¿Qué pasó con Brandon Bryant el 25 de octubre de 2025?

Para saber qué sucedió aquél día, pues todo comenzó cuando Bryant protagonizó una discusión contra su novia e hijo adulto en el complejo de apartamentos de la cuadra 8600 de East Old Spanish Trail, con un testigo que lo vio tomar el arma de fuego y escuchó cuando la accionaban.

Mientras salía, tuvo un altercado con otro hombre a quien, supuestamente, habría apuntado con el arma, para luego disparar hasta en 4 oportunidades a un departamento con una mujer mayor dentro, una de las que terminó llamando al 911 para alertar.

Luego, iría al Walmart Neighborhood Market donde el sujeto hizo un robo a mano armada, pero también por disparos. Cuando los policías los redujeron, lo llevaron hacia un hospital cercano con lesiones que no colocaban su vida en peligro, para luego dar su primera comparecencia el pasado 26 de octubre en horas de la mañana.

Los antecedentes de Brandon Bryant

