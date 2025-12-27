- Hoy:
TIROTEO en Idaho: atacante armado hiere a tres personas antes de ser abatido por la policía
Tiroteo en Wallace, Idaho deja tres heridos leves y el atacante armado fue abatido tras abrir fuego en la Oficina del Sheriff del condado.
Un atacante armado abrió fuego en el vestíbulo de la Oficina del Sheriff del Condado de Shoshone, en Wallace, Idaho, el viernes 26 de diciembre, dejando tres personas heridas antes de ser abatido por la policía. El incidente ocurrió alrededor de las 2:40 p.m. PT, generando una rápida respuesta de múltiples agencias de seguridad, incluyendo un equipo SWAT.
Las víctimas sufrieron heridas leves: dos mujeres recibieron disparos en las piernas dentro de una camioneta frente a la oficina, mientras que un agente de policía fue herido en la oreja. Las autoridades confirmaron que nadie dentro de la cárcel resultó afectado y que el atacante fue abatido a las 4:15 p.m. PT.
Desarrollo del tiroteo y respuesta policial
El atacante comenzó disparando contra una camioneta frente a la Oficina del Sheriff antes de ingresar al vestíbulo, donde continuó los disparos hacia el centro de despacho. Las autoridades desplegaron un operativo policial con participación de al menos ocho agencias, asegurando rápidamente la zona y evitando daños mayores.
Fuerte operativo policial tras tiroteo en la Oficina del Sheriff de Wallace, Idaho.
La investigación inicial sugiere que el sospechoso podría haber tenido acceso a la cárcel, lo que intensificó la respuesta de las fuerzas del orden. Hasta el momento, no se ha revelado la identidad ni el motivo del atacante, y las autoridades continúan recopilando información y entrevistando testigos para esclarecer los hechos.
Impacto en la comunidad y medidas de seguridad
Residentes de Wallace describieron el tiroteo como un evento sorprendente para un pueblo pequeño, especialmente un viernes por la tarde. Julie Swindell-Ward, quien se encontraba cerca del lugar, relató haber escuchado los disparos mientras se dirigía a su automóvil, destacando la rapidez con que las autoridades controlaron la situación.
Las autoridades locales han reforzado la seguridad en la Oficina del Sheriff y áreas cercanas mientras continúan las investigaciones. El incidente resalta la importancia de la preparación policial ante eventos de alto riesgo y la colaboración entre agencias locales y estatales.
