¡INDIGNACIÓN en Idaho! Bar ofrece cerveza GRATIS a clientes que ayuden a ICE a capturar "ilegales"

Las redadas del Servicio de Inmigración de Control de Aduanas viene causando estragos entre la población inmigrante en diversas zonas de los Estados Unidos y Idaho no se ha salvado del accionar federal, concitando rechazo, pero también no pocos apoyos, como es el caso de un bar cuyo dueño ofrece "cerveza gratis" para los clientes que ayuden a ICE en la captura de "ilegales".

Un bar con una oferta muy polémica

El mensaje fue publicado en X de parte del Old State Saloon, el cual reza lo siguiente: "ALERTA: ¡Cualquiera que ayude a ICE a identificar y finalmente deportar a un inmigrante ilegal de Idaho recibirá cerveza gratis durante un mes en Old State Saloon!"

Lo que sabemos es que este bar se ubica e Eagle, Idaho, se toma en serio su promesa, al punto que en el hilo de su post añaden este mensaje: "Se desea reclamar sus cervezas gratis, envíe un correo electrónico detallado con evidencia, fotos, videos, resumen de eventos, fechas y horarios a: deportations@oldstatesaloonl.com".

Post del bar dando a conocer su controversial oferta.

La campaña llegó a oídos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes republicaron la oferta con GIF, a lo que el establecimiento respondió con: "¡Vamos! ¡Depórtenlos a todos!"

De forma oficial, se sabe que hay un ganador de este particular "concurso", se trata de Ryan Spoon, vicepresidente del Comité Central Republicano del Condado de Ada, en Idaho, el cual se hizo acreedor a tomar cualquiera de las 20 opciones de cerveza luego de demostrar que ayudó a ICE a realizar un arresto.

No pocos se han opuesto a esta oferta, pidiendo boicotear al bar, inclusive con reseñas negativas en Internet, a lo que el dueño del local respondió con que las "reseñas de 1 estrella llegan de la izquierda perdedora".

El Old State Saloon se encuentra en Eagle, Idaho.

Un bar lleno de controversias

De acuerdo al New York Post, el bar pertenece a Mark Fitzpatrick, personaje que destaca por ideas que para muchos resultan cuestionables, como aquella en junio de 2024 donde tenía por intención promover "Mes de la Genialidad Heterosexual", nuevamente, con descuentos y cerveza gratis para hombres, mujeres y parejas heterosexuales durante todo ese mes, a modo de respuesta del Mes del Orgullo LGBT.

Pero, eso no es todo, pues en su portal web ofrece mercadería bastante controversial como la polera con el mensaje "Make America Straight Again", que en castellano quiere decir: "Hacer de Estados Unidos heterosexual otra vez". De hecho, su lema dice: "Los liberales de todo el mundo nos odian".