- Hoy:
- Partidos de hoy
- Girona vs Real Madrid
- The Strongest vs Bolívar
- Nacional vs Peñarol
- Cruz Azul vs Chivas
- A. Tembetary vs Cerro Porteño
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
¡INDIGNACIÓN en Idaho! Bar ofrece cerveza GRATIS a clientes que ayuden a ICE a capturar "ilegales"
Pese a la indignación de algunos, la oferta ha generado respaldo entre no pocos. El dueño del bar es conocido por sus promociones más que controversiales.
Las redadas del Servicio de Inmigración de Control de Aduanas viene causando estragos entre la población inmigrante en diversas zonas de los Estados Unidos y Idaho no se ha salvado del accionar federal, concitando rechazo, pero también no pocos apoyos, como es el caso de un bar cuyo dueño ofrece "cerveza gratis" para los clientes que ayuden a ICE en la captura de "ilegales".
PUEDES VER: Mujer se indigna por 5 empleados de Walmart en Florida que no hablan inglés: "Así evitan trabajar"
Un bar con una oferta muy polémica
El mensaje fue publicado en X de parte del Old State Saloon, el cual reza lo siguiente: "ALERTA: ¡Cualquiera que ayude a ICE a identificar y finalmente deportar a un inmigrante ilegal de Idaho recibirá cerveza gratis durante un mes en Old State Saloon!"
Lo que sabemos es que este bar se ubica e Eagle, Idaho, se toma en serio su promesa, al punto que en el hilo de su post añaden este mensaje: "Se desea reclamar sus cervezas gratis, envíe un correo electrónico detallado con evidencia, fotos, videos, resumen de eventos, fechas y horarios a: deportations@oldstatesaloonl.com".
Post del bar dando a conocer su controversial oferta.
La campaña llegó a oídos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), quienes republicaron la oferta con GIF, a lo que el establecimiento respondió con: "¡Vamos! ¡Depórtenlos a todos!"
De forma oficial, se sabe que hay un ganador de este particular "concurso", se trata de Ryan Spoon, vicepresidente del Comité Central Republicano del Condado de Ada, en Idaho, el cual se hizo acreedor a tomar cualquiera de las 20 opciones de cerveza luego de demostrar que ayudó a ICE a realizar un arresto.
No pocos se han opuesto a esta oferta, pidiendo boicotear al bar, inclusive con reseñas negativas en Internet, a lo que el dueño del local respondió con que las "reseñas de 1 estrella llegan de la izquierda perdedora".
El Old State Saloon se encuentra en Eagle, Idaho.
Un bar lleno de controversias
De acuerdo al New York Post, el bar pertenece a Mark Fitzpatrick, personaje que destaca por ideas que para muchos resultan cuestionables, como aquella en junio de 2024 donde tenía por intención promover "Mes de la Genialidad Heterosexual", nuevamente, con descuentos y cerveza gratis para hombres, mujeres y parejas heterosexuales durante todo ese mes, a modo de respuesta del Mes del Orgullo LGBT.
Pero, eso no es todo, pues en su portal web ofrece mercadería bastante controversial como la polera con el mensaje "Make America Straight Again", que en castellano quiere decir: "Hacer de Estados Unidos heterosexual otra vez". De hecho, su lema dice: "Los liberales de todo el mundo nos odian".
Mark Fitzpatrick, dueño del Old State Saloon.
- 1
ALERTA en Walmart de Northwest Freeway: hombre es privado de su libertad tras ROBAR con escáner productos valorizados en $220
- 2
¡ATENCIÓN, residentes! Perderás tu Green Card en la frontera de EE. UU. si no cumples estos 3 requisitos
- 3
Policía de Michigan en ALERTA máxima por swatting: una amenaza de BOMBA desata el caos en un Walmart
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90