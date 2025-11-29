Como se sabe, ahora contar con las llaves de un auto en Estados Unidos va más allá de una simple conveniencia: se ha convertido en un favor determinante y necesario para acceder a un empleo en el país americano.

A poco de terminar este 2025, la realidad para millones de conductores extranjeros se presenta como un complicado rompecabezas lleno de riesgos. Por ello, aquí te revelamos qué estados permiten a los inmigrantes obtener una licencia de conducir y en qué lugares no es seguro este importante documento.

EE. UU.: estos estados te facilitan la licencia de conducir y en otros, es considerado un delito

En el contexto actual, con respecto a las licencias de conducir en EE. UU., existe una dualidad notable. Si bien, por un lado, se observan avances notorios en la burocracia, donde la lógica de la seguridad vial ha prevalecido sobre las disputas políticas, también se evidencia una creciente persecución administrativa que ha transformado ciertas licencias en una especie de "problema" frente a las autoridades.

Según los medios internacionales, tales como us.as.com, en lo que va del 2025, los estados que han adoptado las licencias "estándar" van en aumento. Son ya 19 jurisdicciones, incluyendo D.C. y Puerto Rico, que resaltan por la forma en que se están emitiendo. Vale resaltar que California fue pionera en este proceso, pero estados como Illinois y, más recientemente, Colorado han perfeccionado el modelo.

Vale resaltar que la actual tendencia apunta a la eliminación de etiquetas estigmatizantes. Illinois, por ejemplo, ha descontinuado las licencias moradas de "Visitante Temporal", que evidenciaban el estatus legal del portador.

En su lugar, se están otorgando licencias estándar que son indistinguibles de las de cualquier ciudadano, con la única salvedad de la leyenda "Federal Limits Apply", exigida por la normativa REAL ID. Colorado, por su parte, implementó en marzo de este año la ley SB 24-182, que elimina la necesidad de presentar declaraciones de impuestos anteriores, reconociendo que la burocracia no obstaculiza la seguridad vial.

¿Por qué es importante la licencia y por qué en otros lugares representa un delito?

Cabe añadir que este cambio resulta fundamental. En caso de ser detenido por un oficial de policía durante un control de tráfico, el documento no debería convertirse en una revelación del estatus migratorio. La normalización de estas licencias se presenta como una defensa efectiva contra el perfilamiento racial.

No obstante, en el análisis de la situación actual entre los estados de EE. UU., también se evidencia una creciente fractura en la reciprocidad de licencias de conducir. Este acuerdo, que tradicionalmente garantizaba el respeto mutuo entre estados, se ve amenazado por la reciente implementación de la ley SB 1718 en Florida, que ha inspirado a otros territorios a seguir su ejemplo.

Tennessee y Wyoming optaron por estas medidas, con la SB 1086 y la HB 0116, respectivamente, que penalizan el uso de ciertas licencias emitidas en otros estados. La controversia se centra en el tipo de licencia; aquellas que indican "Driving Privilege Only" o que presentan un diseño distintivo, como las de Delaware o las antiguas de Connecticut.