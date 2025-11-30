¡ALERTA, migrantes! Si usas programas de seguridad social te negarán la Green Card por orden de Trump

Ahora, ya no solo es peligroso andar por las calles para cualquier inmigrante en los Estados Unidos, también lo es asistir a las entrevistas para la obtención de la residencia permanente: la Green Card, ya que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está arrestando a los solicitantes dentro de las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Cuidado con las entrevistas para Green Card en USCIS

De acuerdo a informes del New York Times y CBS 8, han detallado diversos casos donde ICE ha arrestado de forma deliberada a solicitantes de la residencia permanente, algo que muchos abogados consideran, por lo menos, arbitrario. Sin embargo, la agencia federal se ha defendido argumentando que su accionar se enmarca dentro del cumplimiento de las leyes de inmigración para "proteger la seguridad nacional y la seguridad pública", como recoge el Financial Express.

Por su parte, Matthew J. Tragesser, portavoz de USCIS, dijo los arrestos dentro de sus instalaciones son válidos cuando, por ejemplo, hay una orden de arresto pendiente, orden judicial de deportación, haber cometido fraude, violaciones migratorias o cualquier delito, dejando en claro que los arrestos solo los llevan a cabo agentes de ICE.

USCIS es la encargada de otorgar las Green Card de residencia permanente.

Las visas vencidas y los arrestos de ICE

En muchos de los casos, como recoge Financial Express, los arrestos de ICE en instalaciones de USCIS se han producido a personas con las visas vencidas, un proceso que toma tiempo debido a la lentitud del sistema estadounidense, pues tardan meses, a veces años, afectando seriamente a migrantes legales.

El mismo medio insiste en que los arrestos de ICE a personas con visas vencidas son permitidos por la ley, pero destaca que estos siempre fueron sumamente raros, pero diversos abogados aseguran que esto cambió con la llegada de la administración Trump.

De hecho, Nicholas Kristof, columnista del New York Times, escribió lo siguiente desde cuenta de X: "Estos es una locura: la administración Trump está arrestando a las esposas y esposos de ciudadanos estadounidenses cuando se presentan a sus entrevistas para la Green Card, a pesar de que ingresaron legalmente y no tienen antecedentes penales".