¡HORROR en California! Tiroteo deja 4 muertos en reunión familiar y sospechoso prófugo: "Mi corazón está con las familias"

Stockton, California, vivió momentos de auténtico terror ante un tiroteo dentro de un salón de banquetes que dejó el saldo mortal de 4 muertos y 10 heridos en medio de la noche cuando se celebraba una fiesta familiar. La policía busca a un sospechoso que se dio a la fuga, del cual se cree está implicando con el brutal crimen.

Crimen con un sospechoso prófugo

La violencia armada está el alza en diversas comunidades a lo largo de los Estados Unidos, la cual ya no mide si hay presencia de menores como fue en este caso, ya que se sabe que, por lo menos, hay más de un niño herido.

Heather Brent, portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de San Joaquín, no solo reveló que los heridos fueron llevados de inmediato a los hospitales de la zona, también acotó: "Los primeros indicios sugieren que este podría ser un incidente selectivo (...) esta es una investigación muy activa y en curso. La información sigue siendo limitada".

La policía cree que el tiroteo fue un crimen "selectivo".

De nombres, la policía no ha revelado las identidades de las víctimas, pero Michelle Padilla, miembros del Concejo Municipal de Stockton, declaró que las edades de las víctima rondan entre los 8 a 22 años, pero ¿Qué es lo que pasó?

¿Qué sucedió en Stockton?

Se sabe que, de acuerdo a Brent, el crimen tuvo lugar al promediar las 6:00 p.m. en la zona norte de la ciudad. Como se mencionó previamente, el tiroteo se dio en un salón de banquetes, el mismo que comparte establecimiento con otros negocios, donde se celebraba una reunión familiar.

Un sujeto ingresó al local, abrió fuego a quema ropa sin medir a quién impactaran las balas, para luego huir de la escena a toda prisa y cuya identidad aún se desconoce, razón por la cual la policía local pide a la población proporcionar información que ayude a dar con su paradero: "Los investigadores están explorando todas las posibilidades".

Se sabe que Gavin Newsom, gobernador de California, ha sido informado del tiroteo, mientras que la alcaldesa de Stockton, Christina Fugazi, reveló que la máxima autoridad del estado brindará todo el apoyo a la comunidad: "Esta noche, nuestra ciudad se enfrenta a una situación desgarradora y dolorosa (...) Por favor, mantengan en sus oraciones a las víctimas, a sus seres queridos y a nuestros socorristas", recogió CNN.

Finalmente, el mismo portal añade las declaraciones al respecto la exrepresentante de Gabby Giffords: "Mi corazón está con las familias de los muertos, los heridos y sobrevivientes (...) mientras esperamos más información sobre el tiroteo, lo que es dolorosamente obvio es que necesitamos que nuestros líderes federales actúen para detener la violencia armada".