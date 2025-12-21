0

Partidos de hoy, lunes 22 de diciembre: programación, horarios y canales de TV

Programación completa de los partidos de fútbol que se realizarán hoy lunes 22 de diciembre. Hay acción en principales ligas del mundo y también se juega la Copa Africana.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos que se realizarán hoy lunes 22 de diciembre.
Programación completa de los partidos que se realizarán hoy lunes 22 de diciembre. | FOTO: Composición Líbero
Revisa la agenda más completa de los partidos de fútbol para hoy lunes 22 de diciembre. Hay acción en importantes ligas como LaLiga y Premier. Además, tenemos acción en la Copa Africana de Naciones. También se juega una nueva fecha de la Liga de Campeones AFC.

André Carrillo fue parte del título del Corinthians en Brasil

Partidos de hoy por LaLiga

HorariosPartidosCanales
15:00Athletic Club vs. EspanyolDisney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HoraPartidoCanal
15:00Fulhan vs. Nottingham ForestESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por Copa de África de Naciones

HorariosPartidosCanales
9:00Mali vs. ZambiaBet365
12:00Sudáfrica vs. AngolaBet365
15:00Egipto vs. ZimbabueBet365

Partidos de hoy por Liga de Campeones AFC

HorairosPartidosCanales
11:00Al Sharjah vs. Al HilalDisney Plus
11:00Tractor vs. Al DuhailBet365
13:15Al Shorta vs. Al Ahli SCDisney Plus
13:15Al Gharafa vs. Al WahdaBet365

Partidos de hoy por la Copa Paceña

HoraPartidoCanal
18:00Bolívar vs. Nacional PotosíBet365

Partidos de hoy por la Supercopa de Italia

HoraPartidoCanal
14:00Nápoles vs BoloniaDSports y DGO

Partidos de hoy por la Liga Portugal

HoraPartidoCanal
13:45Alverca vs. PortoGOLTV
15:45Benfica vs. FamalicaoGOLTV

Horarios del territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

