Partidos de hoy, lunes 22 de diciembre: programación, horarios y canales de TV
Programación completa de los partidos de fútbol que se realizarán hoy lunes 22 de diciembre. Hay acción en principales ligas del mundo y también se juega la Copa Africana.
Revisa la agenda más completa de los partidos de fútbol para hoy lunes 22 de diciembre. Hay acción en importantes ligas como LaLiga y Premier. Además, tenemos acción en la Copa Africana de Naciones. También se juega una nueva fecha de la Liga de Campeones AFC.
PUEDES VER: André Carrillo ganó la Copa de Brasil con Corinthians y jugará la Copa Libertadores 2026
Partidos de hoy por LaLiga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Athletic Club vs. Espanyol
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Fulhan vs. Nottingham Forest
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por Copa de África de Naciones
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:00
|Mali vs. Zambia
|Bet365
|12:00
|Sudáfrica vs. Angola
|Bet365
|15:00
|Egipto vs. Zimbabue
|Bet365
Partidos de hoy por Liga de Campeones AFC
|Horairos
|Partidos
|Canales
|11:00
|Al Sharjah vs. Al Hilal
|Disney Plus
|11:00
|Tractor vs. Al Duhail
|Bet365
|13:15
|Al Shorta vs. Al Ahli SC
|Disney Plus
|13:15
|Al Gharafa vs. Al Wahda
|Bet365
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Hora
|Partido
|Canal
|18:00
|Bolívar vs. Nacional Potosí
|Bet365
Partidos de hoy por la Supercopa de Italia
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Nápoles vs Bolonia
|DSports y DGO
Partidos de hoy por la Liga Portugal
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|Alverca vs. Porto
|GOLTV
|15:45
|Benfica vs. Famalicao
|GOLTV
Horarios del territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
