Partidos de hoy, lunes 22 de diciembre: programación, horarios y canales de TV

Revisa la agenda más completa de los partidos de fútbol para hoy lunes 22 de diciembre. Hay acción en importantes ligas como LaLiga y Premier. Además, tenemos acción en la Copa Africana de Naciones. También se juega una nueva fecha de la Liga de Campeones AFC.

Partidos de hoy por LaLiga

Horarios Partidos Canales 15:00 Athletic Club vs. Espanyol Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

Hora Partido Canal 15:00 Fulhan vs. Nottingham Forest ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por Copa de África de Naciones

Horarios Partidos Canales 9:00 Mali vs. Zambia Bet365 12:00 Sudáfrica vs. Angola Bet365 15:00 Egipto vs. Zimbabue Bet365

Partidos de hoy por Liga de Campeones AFC

Horairos Partidos Canales 11:00 Al Sharjah vs. Al Hilal Disney Plus 11:00 Tractor vs. Al Duhail Bet365 13:15 Al Shorta vs. Al Ahli SC Disney Plus 13:15 Al Gharafa vs. Al Wahda Bet365

Partidos de hoy por la Copa Paceña

Hora Partido Canal 18:00 Bolívar vs. Nacional Potosí Bet365

Partidos de hoy por la Supercopa de Italia

Hora Partido Canal 14:00 Nápoles vs Bolonia DSports y DGO

Partidos de hoy por la Liga Portugal

Hora Partido Canal 13:45 Alverca vs. Porto GOLTV 15:45 Benfica vs. Famalicao GOLTV

Horarios del territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.