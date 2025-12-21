André Carrillo ganó la Copa de Brasil con Corinthians y jugará la Copa Libertadores 2026

Lindo día para el fútbol peruano. Primero Perú le ganó 2-0 a Bolivia y ahora André Carrillo celebra su segundo título desde que llegó a Corinthians. La 'Culebra' es uno de los peruanos que más títulos ha ganado históricamente y ahora está muy cerca del récord de Claudio Pizarro. Tras el título de la Copa de Brasil, con el 'Mengao' jugará la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El equipo del peruano venía de empatar 0-0 en la ida, por lo que estaban obligados a ganar en la vuelta y así lo hicieron, con un marcador de 2-1. Para el 'Mengao' anotaron Yuri Alberto y Memphis Depay, mientras que por Vasco anotó Nuno Moreira. André Carrillo hizo su ingreso a los 69 minutos del partido y fue clave para mantener el marcador.

André Carrillo celebrando el título de la Copa Brasil con Corinthians

Es una buena noticia esta consagración, pues de ver a André Carrillo en la Copa Sudamericana 2026, nos tocará verlo en la Copa Libertadores 2026. Corinthians no hizo los puntos suficientes esta temporada para clasificarse en la tabla del Brasileirao, pero su última oportunidad era ganar la Copa de Brasil y lo lograron.

El premio de la Copa de Brasil

A pesar de que es una copa doméstica, la Copa de Brasil es uno de los torneos que mejor paga si ganas la final y levantas el título. Corinthians por derrotar a Vasco Da Gama se aseguró un monto total de 13.6 millones de dólares. Con este premio buscarán reforzarse de la mejor manera para ser candidatos al título del Brasileiraro y la Copa Libertadores.

El contrato de André Carrillo

Por ahora no habría ningún problema con que André Carrillo siga vistiendo la camiseta de Corinthians, pues el mismo extremo confesó sentirse cómodo en su club y tiene contrato hasta finales del 2026. Lo mejor para la 'Culebra' es que muestre su mejor nivel, así podrá ser considerado en la Selección.