Felipe Chávez protagonizó emotivo momento con Harry Kane y otras estrellas de Bayern Múnich

Felipe Chávez está siendo noticia en Perú y en Alemania. El volante de 18 años y jugador de la Selección Peruana recibió su primera convocatoria para disputar la primera división, es decir la Bundesliga. Durante mucho tiempo ha venido destacando en las categorías menores y a pesar de que viene de recuperarse de una lesión, es muy considerado en Bayer Múnich.

Si bien se terminó quedando en el banco de suplentes, su equipo terminó goleando 4-0 al Heidenheim en condición de visita con goles de Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise y Josip Stanisic. Pitado el final del partido los jugadores del Bayer Múnich fueron a saludar y festejar con su hinchada el triunfo logrado. Por ahora se mantienen como líderes en solitario.

Felipe Chávez junto con los cracks del Bayer Múnich en Alemania

Fue ahí donde se pudo ver a Felipe Chávez compartiendo con sus compañeros y estrellas del equipo como Harry Kane. Ahora mismo el futbolista peruano tiene muchas chances de seguir sumando minutos, pues es del gusto del DT Vincent Kompany. Así que no hay que descartar la idea de verlo seguido junto con el primer equipo. Por ahora seguirá trabajando.

Felipe Chávez se perdió partidos con Perú

Debido a una lesión que sufrió no pudo ser parte de la Selección Peruana que enfrentó a Chile y Rusia en la fecha FIFA, hasta se habló de que podría estar en el último partido ante Bolivia, pero aún seguía en Alemania con el Bayer Múnich. Para el próximo proceso eliminatorio, de todas maneras, será uno de los fijos.

El valor de Felipe Chávez

Según Transfermarkt, el volante peruano está cotizado en 600 mil euros, siendo un valor considerablemente alto a su 18 años. Ningún jugador peruano de esa edad tiene esa cotización. El deseo de Chávez es poder debutar con el primer equipo del Bayer Múnich. Se habló de un posible préstamo para que gane minutos, pero él pidió su permanencia y ahora va por buen camino.