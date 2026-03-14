U de Chile tras los pasos de director técnico que fue humillado por Alianza Lima

Hace poco la Universidad de Chile se quedó sin director técnico y surgió el nombre de Jorge Fossati, quien tras haber dejado Universitario de Deportes se encuentra sin club. No obstante, la situación se complicó y la negociación no progresó, por lo que ahora el cuadro azul está interesado en un DT que fue humillado recientemente por Alianza Lima.

Como sabemos, los blanquiazules llegaron hasta cuartos de final de la Copa Sudamericana la temporada pasada e ilusionaron a su hinchada, pero antes de ello estuvieron en la Copa Libertadores. En la máxima cita de la Conmebol lograron un hecho sin precedentes para el fútbol peruano: eliminar a Boca Juniors en una llave.

Por la Fase 2 de la ‘Gloria Eterna’, Alianza Lima enfrentó al ‘Xeneize’ en duelos de ida y vuelta. En Matute venció 1-0 con gol de Pablo Ceppelini y en La Bombonera perdió 2-1, pero en la tanda de penales venció al elenco argentino en su propia casa y obtuvo la clasificación que pasará a la memoria de nuestro balompié.

Fernando Gago interesa a la U de Chile.

En aquel momento el DT de Boca Juniors era Fernando Gago, quien fue sumamente criticado por la ‘humillante’ eliminación de la Copa Libertadores. Si bien no cayó goleado, el hecho de que un gigante del mundo entero caiga en ronda preliminar y encima en su casa dio mucho de qué hablar. Poco después el entrenador fue destituido de su cargo.

U de Chile interesada en Fernando Gago

Ahora, según el periodista César Luis Merlo, el ex ‘Xeneize’ está en lo planes de uno de los clubes más importantes de Chile. “La U de Chile le ofreció el cargo de entrenador a Fernando Gago. El ex DT de Boca se encuentra analizando diversos escenarios de la institución para luego dar una respuesta”, indicó mediante su cuenta oficial de ‘X’.