0
EN DIRECTO
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 7 del Apertura
EN VIVO
Universitario vs UTC HOY por Torneo Apertura 2026

U de Chile tras los pasos de director técnico que fue humillado por Alianza Lima

La Universidad de Chile quiere contratar a un director técnico que fue humillado por Alianza Lima hace poco. ¿De quién se trata?

Francisco Esteves
U de Chile tras los pasos de director técnico que sufrió ante Alianza Lima.
U de Chile tras los pasos de director técnico que sufrió ante Alianza Lima. | Foto: U de Chile - X.
COMPARTIR

Hace poco la Universidad de Chile se quedó sin director técnico y surgió el nombre de Jorge Fossati, quien tras haber dejado Universitario de Deportes se encuentra sin club. No obstante, la situación se complicó y la negociación no progresó, por lo que ahora el cuadro azul está interesado en un DT que fue humillado recientemente por Alianza Lima.

Fecha y hora que se realizará el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

PUEDES VER: Sorteo Copa Libertadores 2026 con Universitario, Cristal y Cusco: cuándo es, hora y dónde ver

Como sabemos, los blanquiazules llegaron hasta cuartos de final de la Copa Sudamericana la temporada pasada e ilusionaron a su hinchada, pero antes de ello estuvieron en la Copa Libertadores. En la máxima cita de la Conmebol lograron un hecho sin precedentes para el fútbol peruano: eliminar a Boca Juniors en una llave.

Por la Fase 2 de la ‘Gloria Eterna’, Alianza Lima enfrentó al ‘Xeneize’ en duelos de ida y vuelta. En Matute venció 1-0 con gol de Pablo Ceppelini y en La Bombonera perdió 2-1, pero en la tanda de penales venció al elenco argentino en su propia casa y obtuvo la clasificación que pasará a la memoria de nuestro balompié.

Fernando Gago

Fernando Gago interesa a la U de Chile.

En aquel momento el DT de Boca Juniors era Fernando Gago, quien fue sumamente criticado por la ‘humillante’ eliminación de la Copa Libertadores. Si bien no cayó goleado, el hecho de que un gigante del mundo entero caiga en ronda preliminar y encima en su casa dio mucho de qué hablar. Poco después el entrenador fue destituido de su cargo.

U de Chile interesada en Fernando Gago

Ahora, según el periodista César Luis Merlo, el ex ‘Xeneize’ está en lo planes de uno de los clubes más importantes de Chile. “La U de Chile le ofreció el cargo de entrenador a Fernando Gago. El ex DT de Boca se encuentra analizando diversos escenarios de la institución para luego dar una respuesta”, indicó mediante su cuenta oficial de ‘X’.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO, sábado 14 de marzo: programación, resultados y dónde ver por TV

  2. Real Madrid goleó al Elche y sigue en la pelea por el título de LaLiga

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano