DT de Burnley da firme calificativo a Oliver Sonne por su juego en la Premier League: "Un gran..."
Scott Parker, DT de Burnley, no dudó en hacer un alto en conferencia de prensa para calificar directamente a Oliver Sonne por su regreso a la Premier League.
Oliver Sonne sumó minutos por segundo partido consecutivo en la Premier League de Inglaterra. Luego de estar ausente por meses, el lateral peruano ha ingreso como pieza de recambio y ha permitido que el equipo tome mayor rigurosidad en busca de conseguir un resultado positivo. En medio de este panorama, Scott Parker, DT de Burnley, no dudó en pronunciarse sobre nuestro compatriota en conferencia de prensa.
DT de Burnley opinó sobre Oliver Sonne
Luego del empate agónico ante Bournemouth, Scott Parker se dirigió a los medios de prensa de Inglaterra para valorar la labor de todos los jugadores que están comenzando a sumar minutos con el primer equipo de Burnley. Evidentemente, no calló ante la presencia de Oliver Sonne y recalcó su "calidad" al momento de pisar el campo de juego.
El estratega de Burnley ha quedado conforme con al actitud dentro del campo que muestra Oliver Sonne. Es un jugador que le gusta ir hacia al frente y que ello valió para que el equipo corte una racha de siete partidos con derrota en la Premier League de Inglaterra.
"Estoy muy contento por esos chicos, porque están llegando y teniendo un impacto y un reconocimiento justo. Creo que eso dice mucho del grupo. También hay otros jugadores que no han estado presentes este año, como Joe Worrall y Oliver Sonne, pero nadie lo diría con su lenguaje corporal, su actitud y su calidad al entrar. Han hecho un gran trabajo por nosotros", declaró Scott Parker.
DT de Burnley se refiere a Oliver Sonne.
Próximo partido de Oliver Sonne en Burnley
Con miras al siguiente duelo de Premier League, Burnley de Oliver Sonne será local ante Everton en busca de un nuevo triunfo para ir saliendo de la zona baja del certamen. Dicho cotejo está programado para el sábado 27 de diciembre a partir de las 10:00 hora peruana (15:00 horas GMT) con la transmisión de Disney Plus.
