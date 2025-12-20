0
¡Atención! Burnley tomó impactante medida con Oliver Sonne tras anotar gol en la Premier League

Burnley confirmó la rotunda decisión que tomaron con relación al futuro de Oliver Sonne luego de haber marcado su primer gol en la Premier League en su regreso.

Angel Curo
Oliver Sonne volvió a tener protagonismo en Burnley tras estar varios meses borrado de las convocatorias. El peruano entró como suplente en el último partido ante Fulham donde marcó su primer gol en la Premier League. Tras ello, el cuadro inglés decidió tomar una rotunda medida con el 'Vikingo' para su próximo encuentro.

Ricardo Gareca elogió a Pedro Gallese tras fichar por el Deportivo Cali.

PUEDES VER: Gareca sorprendió a la prensa colombiana con comentario sobre Gallese: "Es un arquero de..."

Burnley está próximo a enfrentarse ante el Bournemouth por la fecha 17 de la Premier League, donde están obligados a poder dar el golpe y quedarse con los tres puntos en la lucha por los puestos de descenso en el torneo.

En ese contexto, el DT Scott Parker sorprendió a la hinchada al darle nuevamente la confianza a Oliver Sonne y considerarlo en la lista de convocados para este trascendental encuentro. El 'Vikingo' iniciará desde el banquillo y deberá esperar su ingreso al campo para demostrar toda su calidad.

Oliver Sonne, Burnley

Oliver Sonne será suplente con Burnley ante Bournemouth.

Cabe señalar que en este partido se dio el regreso de Kyle Walker en la lista, quien viene siendo considerado como el titular indiscutible en la banda derecha de los 'Clarets'. Sin embargo, ya en el pasado Sonne y Walker compartieron en el campo.

El lateral peruano-danés tendrá la obligación de poder repetir el rendimiento que mostró en el Fulham y poder hacerse un lugar en el equipo, luego de haber sido apartado durante más de 3 meses de las convocatorias.

Oliver Sonne y sus números en Burnley

Oliver Sonne inició la temporada siendo considerado como un revulsivo en Burnley, teniendo gran actividad en el campo. No obstante, luego de las primeras fechas, su rol en el equipo cambió rotundamente al punto que ya no formaba parte de la convocatorias.

En lo que va del año, Sonne ha disputado 6 partidos con el cuadro inglés y ha logrado marcar dos goles, cifras que no reflejan su calidad que maravilló en la selección peruana.

AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

