Burnley dio fuerte comentario sobre Oliver Sonne tras su regreso y gol: "Tenemos..."

Oliver Sonne fue considerado nuevamente por su técnico, Scott Parker, para disputar un partido oficial con el Burnley, luego de 12 partidos de ausencia en los que no había salido ni siquiera en la lista de convocados. Sin embargo, ante el Fulham, fue tomado en cuenta y posteriormente anotó un golazo que no pasó desapercibido para su club, el cual le dejó un rotundo comentario.

PUEDES VER: Oliver Sonne anotó golazo a Fulham en su regreso a Burnley luego de 12 partidos sin jugar

Burnley no se guardó nada y dio rotundo comentario sobre Oliver Sonne tras anotar golazo

Burnley utilizó sus redes sociales para manifestar su orgullo y felicidad al tener nuevamente en la cancha al peruano Oliver Sonne. "¡Tenemos uno de vuelta!", se puede leer en el mensaje.

Oliver Sonne y la publicación de Burnley tras anotar un golazo en la Premier League.

Después de anotar su gol ante Fulham, el equipo inglés no se guardó y hizo público que tras 81 días, el seleccionado de Perú vuelve al club de una forma ideal, ya que anotó un gol que pudo significar mucho para Burnley; sin embargo, su equipo perdió 3 a 2.

A pesar de ello, esta publicación demuestra que desde el entorno del equipo que disputa la Premier League se sienten muy contentos por el regreso de Oliver Sonne.

Gol de Oliver Sonne tras 12 partidos sin jugar por Burnley

A los 85 minutos del segundo tiempo, Sonne aprovechó un balón que quedó en el área de Fulham, lo controló, se acomodó y definió con gran calidad para reducir la ventaja que Burnley estaba sufriendo, ya que iba perdiendo por 3-1.

Video: ESPN

Con este tanto, el seleccionado peruano podría consolidarse en el once titular del cuadro inglés tras las diversas lesiones que maneja el entrenador, y agregándole que respondió con su tanto ni bien ingresado a la segunda mitad.