Premier League da rotundo calificativo a Oliver Sonne tras su gol con Burnley: "Apenas..."

Oliver Sonne es noticia nacional e internacional tras su gol con Burnley ante Fulham en la Premier League. Nuestro compatriota volvió a los campos de juego luego de 12 partidos, y lo hizo de gran manera con una anotación que da un claro mensaje al comando técnico. Bajo esa premisa, el certamen inglés no calló y opinó sobre la 'diana' del 'Vikingo'.

Premier League reacciona al gol de Oliver Sonne

Mediante su cuenta oficial de 'X', Premier League recalcó que es el primer gol de Oliver Sonne en el magno torneo de Europa como es el torneo de Inglaterra. Un momento especial en cuanto a los reconocimientos individuales para el lateral de 25 años, quien no pudo hacer más para al menos rescatar un empate ante Fulham.

"Primer gol en la Premier League para Oliver Sonne. Produce un impacto rápido apenas nueve minutos después de ingresar al campo", manifestó la Premier League en sus redes sociales.

Oliver Sonne marcó gol con Burnley la Premier League no dudó en dar calificativos.

Este gol de Oliver Sonne sirve para la estadística del lateral peruano, pero que no ayuda mucho a los intereses de Burnley en la Premier League. Y es que aún se mantienen en zona de descenso en la penúltima casilla con 10 unidades. El equipo 'violeta' está a cinco puntos de librarse de la parte baja de la clasificación, por lo que no tienen margen de error en los siguientes cotejos.

Gol de Oliver Sonne con Burnley en la Premier League

Oliver Sonne reapareció a los campos con camiseta de Burnley y lo hizo de gran manera al anotar uno de los goles para su equipo en Premier League. Pese a que no alcanzó para sumar algo en esta jornada del certamen inglés, es evidente que el comando técnico tomará con buenos ojos lo mostrado por el lateral peruano.

