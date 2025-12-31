0

Corinthians tomó impactante decisión sobre el futuro de André Carillo: "Evalúa la..."

¿Se va? Desde Brasil revelan la decisión que tomó Corinthians con la continuidad de André Carrillo de cara a la temporada 2026, en medio de ofertas desde Arabia Saudita.

Luis Blancas
Corinthians tomó una rotunda decisión sobre el futuro de André Carillo
Corinthians tomó una rotunda decisión sobre el futuro de André Carillo | Foto: X
André Carrillo ha sido una pieza fundamental en Corinthians, luego de haber logrado salir campeón en la Copa de Brasil y clasificar a la edición 2026 de la Copa Libertadores. Por ello, desde Brasil informan que el equipo paulista tiene la decisión tomada sobre el futuro del futbolista peruano en medio de la oferta desde Arabia Saudita para ficharlo.

Corinthians tomó una fuerte decisión sobre el futuro de André Carillo

Carrillo, quien ha logrado destacar como uno de los mejores jugadores en Brasil, recibió una oferta desde Arabia. Por ello, Corinthians tiene la gran voluntad de retener al atacante peruano con una extensión de contrato, según informa la cadena internacional de ESPN.

"Según información recopilada por ESPN, la directiva del club prioriza la actualización de los contratos de los centrocampistas defensivos André Carrillo y José Martínez, quienes formaron parte de la plantilla durante la campaña ganadora de la Copa de Brasil", se puede leer en el medio brasileño 'Antenados'.

Lo mencionado por el portal de Brasil es que debido a su gran juego en la Copa Brasil, André Carrillo junto a su compañero José Martínez se ganaron la renovación de contrato por unos años más.

andre carrillo corinthians

Corinthians busca la extensión de contrato de André Carrillo, según medios brasileños.

¿Hasta cuándo tiene contrato André Carrillo con Corinthians?

André Carrillo tiene un contrato con Corinthians hasta todo el 2026, por lo que aún le queda una temporada más por disputar con la camiseta del cuadro paulista. Sin embargo, el volante ofensivo y el club tienen la misma voluntad de seguir contando el uno con el otro para una extensión del contrato.

André Carrillo en Corinthians 2025

Carrillo terminó bien la temporada 2025 luego de salir campeón en el Paulista, la Copa de Brasil y alcanzar un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Durante su año, tuvo lesiones que le impidieron jugar todos los encuentros posibles, pero cuando volvió a la cancha fue fundamental para su técnico Dorival Júnior.

André Carrillo tuvo una destacada participación en diversas competiciones como la Copa Brasil, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, el Campeonato Paulista y el Brasileirao. Durante su desempeño, logró anotar 3 goles en un total de 52 partidos disputados en todas estas competiciones.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

