Universitario señaló que hay videos donde no se aprecian actos racistas y pide investigación justa
Universitario de Deportes no se guardará nada y reveló que tomará fuerte medida tras presuntos comentarios racistas de hinchas hacia futbolista de UTC.
Universitario de Deportes logró una victoria a UTC, sin embargo, en los últimos minutos del encuentro, el árbitro Michael Espinoza activó el protocolo contra el racismo tras presuntos insultos desde la tribuna. Tras ello, el elenco merengue salió al frente para alegar que hay videos en donde no hay expresiones de ese índole.
Universitario lanzó fuerte comunicado sobre presunto acto racista de hinchas cremas a futbolista de UTC
Universitario lanzó un comunicado donde explican en primera instancia que están de acuerdo con las investigaciones que se hagan para esclarecer si hubo o no actos de racismo por parte de los fanáticos merengue hacia un futbolista de UTC.
Asimismo, la escuadra crema afirmó que brindarán videos que ayuden a que el presunto acto racista quede claro y todo siga la línea de la verdad.
“Respecto a lo ocurrido en los minutos finales del partido disputado el 14 de marzo de 2026, queremos ser claros: apoyaremos cualquier investigación imparcial y estamos poniendo a disposición de las autoridades todo el material audiovisual y la información disponible que permita contribuir al esclarecimiento de los hechos mediante una investigación objetiva, verificable y ajustada a la verdad”, comunicó.
Por otro lado, Universitario de Deportes afirmó que existen videos que se hicieron públicos en donde no se escucha comentarios de racismo por parte de los hinchas cremas hacia un jugador de UTC.
“Es importante mencionar que, la zona señalada corresponde a la Tribuna Familiar Sur, un espacio diseñado para la asistencia de familias, con presencia habitual de niñas, niños y adultos mayores. En los numerosos videos públicos que circulan se aprecia un ambiente propio de un penal en tiempo adicional, sin que se adviertan expresiones racistas”, aseguraron.
