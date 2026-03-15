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¡Espectacular! Oliver Sonne se luce y anota magistral gol con Sparta Praga - VIDEO

Oliver Sonne deslumbró a todos luego de convertir un formidable gol de cabeza en el partido entre Sparta Praga vs Slovácko. Este es el primer gol del 'Vikingo' con su nuevo club.

Angel Curo
Oliver Sonne se luce y anota magistral gol con Sparta Praga
Oliver Sonne se luce y anota magistral gol con Sparta Praga | Composición: Líbero
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¡Sigue brillando! Oliver Sonne continúa teniendo regularidad tras su fichaje por el Sparta Praga y acaba de convertir un magistral gol en el duelo ante Slovácko por la Liga de República Checa. El lateral de la selección peruana brilla en Europa y le está dando la victoria momentánea a su equipo.

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Cuando el partido estaba igualada y con ambos equipos disputando arduamente cada balón, Oliver Sonne se hizo presente en el marcador sobre el cierre de la primera parte del encuentro. El ‘Vikingo’ recibió un centro su compañero cerca al área chica y no dudó en lanzarse de palomita para impactar el balón y mandarlo al fondo del arco.

El peruano-danés aprovechó que la pelota dio un bote previo en el área y le dio más fuerza al impacto, dejando una ejecución inatajable para el portero rival. Esta anotación tuvo que ser validada por el VAR, por un presunto fuera de juego pero, tras confirmarse el gol, despertó la locura en el estadio por parte de los hinchas del Sparta Praga.

Con esta anotación, Oliver Sonne demuestra que está en un gran estado de forma y ha empezado a tener un mayor protagonismo en las filas del Sparta Praga, donde ya es considerado como un habitual titular.

Además, este gol aumenta sus posibilidades de que integre la lista de convocados del DT Mano Menezes para la selección peruana, de cara a la fecha FIFA de marzo. Cabe señalar que el lateral es considerado como uno de los pilares para el recambio generacional en la ‘Bicolor’.

Estadísticas de Oliver Sonne con el Sparta Praga

Desde su llegada al Sparta Praga en condición de préstamo, Oliver Sonne ha demostrado que llegó para ser titular, ya que ha disputado seis partidos (entre la Liga de República Checa y la Conference League), la mayoría de ellos desde el arranque. Con este tanto, el ‘Vikingo’ se estrena como goleador, además de tener una asistencia.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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