Sparta Praga jugará la Conference League sin Grimaldo: rival, día y hora del partido

A pesar de venir de una temporada donde logró destacar en el Riga FC, Joao Grimaldo parece no haberse adaptado al 100% a su nuevo equipo. El peruano no es considerado como uno de los titulares y ahora se supo que se quedó fuera de la Conferencia League. Bajo esa premisa, también es importante considerar que Oliver Sonne si competirá en esta importante liga europea.

Sparta Praga quiere ir más allá de los octavos de final, pero para eso primero tiene que superar al AZ Alkmaar. La llave se jugará en dos partidos de ida y vuelta donde el rival del equipo de los peruanos parte como favorito al jugar primero como locales. Solamente los mejores han llegado a esta instancia.

Sparta Praga jugará la Conference League sin Grimaldo, pero sí con Sonne

Mientras buscan alcanzar al líder de la Chance Liga, Oliver Sonne buscará ayudar al Sparta Praga a conseguir la clasificación a la siguiente fase de la Conference League. El primer partido lo jugarán en condición de visitante el jueves 12 de marzo desde las 15:00 horas en Perú y la vuelta será el 19 del mismo mes y a la misma hora.

Sparta Praga jugará la Conference League.

¿Por qué no juega Joao Grimaldo?

Ante la duda que generó la ausencia de Joao Grimaldo para este importante partido, es importante destacar que el jugador peruano no fue inscrito en la Conference League, a diferencia de Oliver Sonne, quien sí fue tomado en cuenta por el comando técnico a pesar de haber llegado después al equipo.

Joao Grimaldo solamente se limitará a aportar al plantel en los partidos de la liga de República Checa en busca de alcanzar el título. La tarea no estará para nada fácil y es que el Slavia Praga es quien está en lo más alto de la tabla con 58 puntos en 24 partidos, mientras que el equipo de Sonne y Grimaldo suma 48 en el segundo lugar.