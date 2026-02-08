Prensa de República Checa apunta contra Oliver Sonne a pesar de victoria ante Zlin: "No pudo..."

Tras dejar el Burnley de la Premier League, Oliver Sonne inició una nueva etapa en su carrera futbolística luego de fichar por el Sparta Praga de República Checa. En su primer partido como titular, la prensa de dicho país no dudó en hablar sobre el rendimiento del jugador peruano-danés. Además, Joao Grimaldo inició en la banca de suplentes, pero entró en el segundo tiempo.

PUEDES VER: Joao Grimaldo y la imponente publicación tras quedar fuera de la Conference League por Sparta Praga

Oliver Sonne llegó al Sparta Praga en calidad de préstamo y buscará aprovechar cada oportunidad para ganar minutos en uno de los equipos con mayor reconocimiento en la Chance Liga. En la fecha 21, el Sparta Praga venció al Zlin como visitante, pero dentro de todo, la prensa de República Checa estuvo pendiente del peruano y calificó sus errores durante el cotejo.

Prensa de República Checa apunta contra Oliver Sonne

Oliver Sonne es uno de los peruanos que se desempeñan en el extranjero y luego de no encontrar lugar en el Burnley, tal parece que encontrará continuidad como titular en el Sparta Praga. Luego de ser inscrito para jugar la Conference League, el 'Vikingo' salió como titular en el último partido de su nuevo club, pero la prensa checa no perdonó.

"Sonne, el segundo fichaje de la Premier League, también jugó por primera vez desde el inicio. Fue muy visible, encontrándose dos veces en los últimos minutos, pero en ambas ocasiones en una posición difícil, no pudo dirigir el balón entre los postes. Tuvo su tercera oportunidad después de la hora de juego, entrando en el área tras un centro de Mercado y enviando el balón por encima del área al caer", indicó el portal iDNES.

Oliver Sonne fue titular en el Sparta Praga.

Asimismo, resaltar también el ingreso de Joao Grimaldo, que fue otro de los fichajes que realizó Sparta Praga para afrontar la presente temporada. El ex Sporting Cristal ingresó en el minuto 78 para generar peligro incluso con la victoria asegurada para la visita.

¿Cuándo vuelve a jugar Sparta Praga?

El próximo partido de Sparta Praga será por la Chance Liga ante Hradec Kralove. El equipo de Oliver Sonne y Joao Grimaldo jugará como local el domingo 15 de febrero desde las 12:30 horas en Perú. Sparta Praga está actualmente segundo en la tabla con 44 puntos y el líder, Slavia Praga, suma 49 unidades.