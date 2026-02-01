Prensa de República Checa se rindió en elogios por Oliver Sonne tras debut con Sparta: "Espectacular"

Oliver Sonne sumó sus primeros minutos como jugador del Sparta Praga. El 'Vikingo' logró debutar como suplente en el equipo y destacó desde el primer minuto tras brindar una magnífica asistencia para que Joao Grimaldo sentencie el 3-0 en el marcador. Tras ello, la prensa de República Checa no tardó en opinar sobre el rendimiento del peruano.

Prensa de República Checa se rindió en elogios por Oliver Sonne

El ‘Vikingo’ llegó a las filas del Sparta Praga en condición de préstamo desde el Burnley ante la falta de minutos y no tardó en destacar desde su arribo. El lateral ingresó desde el banquillo a los 82 minutos y, pese al poco tiempo en cancha, dejó una grata impresión por su despliegue y actitud.

Por ello, el portal ‘Ruik’ no dudó en dedicarle una nota especial analizando el rendimiento de Oliver Sonne y destacó su actuación, asegurando que ya comenzó a demostrar que es un gran fichaje y que posee una notable calidad. Asimismo, lo compararon con el ecuatoriano Ángel Preciado, una de las figuras del equipo que dejó el club esta temporada.

"El último fichaje del Sparta es Oliver Sonne. El danés, representante de Perú, pasó del Silkeborg directamente al Burnley, con el que también jugó en la Premier League. Ya en su debut con el Dukla demostró que es un fichaje espectacular. Un jugador con la calidad de Ángel Preciado, pero que también puede destacar en la competición nacional", remarcaron en su publicación.

De esta manera, Sonne apunta a poder destacar con la camiseta del Sparta Praga y ganarse un lugar como titular. El peruano ha estado falto de minutos desde hace un año y recuperar su mejor nivel será una grata noticia para los intereses de la selección peruana.

Oliver Sonne habló tras su debut con Sparta Praga

Sonne reveló que entró a la cancha con la convicción de poder destacar desde el primer minuto y reveló su emoción por haber cumplido su objetivo. Además, recalcó su alegría por haber asistido a Joao Grimaldo.

"Apoyar el ataque, correr hacia la línea, ser tan rápido. Lo comenté al llegar (lo que hará). Claro, es genial que mi amigo peruano (Joao Grimaldo) estuviera en el ataque. En Perú se volverán locos por eso", declaró el jugador tras la victoria.