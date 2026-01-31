Liga de República Checa se rinde ante Joao Grimaldo por su gol con Sparta Praga: "Cerró los..."

Joao Grimaldo es noticia internacional tras tener un debut soñado con camiseta de Sparta Praga en la Liga de República Checa. El atacante peruano ingresó junto a Oliver Sonne sobre los 82 minutos, cuando el equipo iba ganando 2-0. Sin embargo, ambos compatriotas congeniaron en el campo y lograron anotar el 3-0 para euforia de los hinchas.

Liga de República Checa destaca a Joao Grimaldo

Luego de esta importante victoria de Sparta Praga que lo ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones, la cuenta oficial de la Liga de República Checa no dudó en compartir la anotación de Joao Grimaldo para el gusto de sus miles de seguidores. No solo se ve la celebración del ex Sporting Cristal, sino un mensaje que destaca su primera anotación en la liga local.

Es claro que Joao Grimaldo llega muy recomendado a dicha institución, por lo que en cuestión de minutos demostró que tiene para aportar mucho en ofensiva en lo que resta de la temporada para Sparta Praga. Un gran momento del jugador que ahora se concentrará de cara al siguiente encuentro.

"Joao Grimaldo cerró los fichajes invernales con su primer gol en la Chance League", indicó la cuenta oficial de la Liga de República Checa, "Chance Liga".

Joao Grimaldo destaca en el portal de la Chance Liga de República Checa.

Así fue el gol de Joao Grimaldo con asistencia de Oliver Sonne

Sobre los 89 minutos del partido entre Dukla Praga vs Sparta Praga, Oliver Sonne desbordó por la banda derecha y asistió de gran manera a Joao Grimaldo para que empuje el esférico y ponga el 3-0 definitivo en este duelo de la Liga de República Checa. Con este marcador, el equipo de nuestros compatriotas es segundo con 41 unidades y se ponen a cuatro puntos del líder Slavia Praga.