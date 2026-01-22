Prensa de República Checa dio tajante calificativo a Joao Grimaldo tras su primer gol: "Peruano de..."

En el marco de la pretemporada, Joao Grimaldo se alista para el inicio oficial de la temporada con la camiseta del Sparta Praga de República Checa. En el amistoso contra el Legia Varsovia, el peruano de 22 años se hizo presente con un gol que incitó a que la prensa checa deja una firme opinión sobre su calidad.

Joao Grimaldo se va consolidando como uno de los jugadores más importantes dentro del plantel del Sparta Praga pensando en campeonar en la liga local. En la pretemporada que se está llevando a cabo en España, el equipo checo jugó un partido amistoso contra el Legia y terminó en un empate por 3-3. El ex Sporting Cristal se hizo presente con un gol y también una asistencia que lo hizo destacar entre los hinchas y DT.

Prensa de República Checa dio calificativo a Grimaldo tras su primer gol

Joao Grimaldo pasó por Sporting Cristal, Partizán, Riga FC y su presente es Sparta Praga, club donde anotó primer gol en partido amistoso de pretemporada. El futbolista peruano está dejando buenas sensaciones en sus primeras participaciones con su nuevo equipo y la prensa en República Checa está pendiente de su rendimiento.

Para empezar, Grimaldo siempre se mantuvo como un peligro constante para la defensa rival y también dejó una asistencia a Petr Zika, que sirvió para abrir el marcador. A los pocos minutos, el anotó su primer gol vistiendo la camiseta del Sparta Praga, lo que generó comentarios en los portales checos.

"El centrocampista de 19 años, Zíka, entró tras trabajar con Grimaldo; luego, ambos jugadores intercambiaron roles y el fichaje peruano de invierno también marcó su primer gol. Grimaldo brilló", fue como describió el portal iSport sobre los minutos mostrados en el campo de juego de Joao Grimaldo.

Joao Grimaldo anotó gol con el Sparta Praga.

Fecha de inicio de la Chance Liga de República Checa

El primer partido del Sparta Praga por la Chance Liga será el 31 de enero y Joao Grimaldo podría hacer su gran debut con el equipo checo ante el Dukla Praga. El partido inicia a las 12:00 horas en Perú.