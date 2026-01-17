Hinchas del Sparta Praga califican el debut de Joao Grimaldo: "El típico..."

¡Llegó el día! Joao Grimaldo tuvo su gran debut con el Sparta Praga tras una larga espera y lo hizo durante la pretemporada del equipo checo. Como era de esperarse, los hinchas del equipo esperaron con ansias ver cómo se desenvolvía en el campo de juego y sorprendió a todos dejando buenas sensaciones.

Joao Grimaldo es una de las joyas que surgió en Sporting Cristal y luego de unas buenas actuaciones, el extremo dejó el club rimense para jugar en el extranjero. Su último año en el Riga F.C. le sirvió para demostrar todo su talento y fue así que el Sparta Praga demostró interés en su fichaje.

Hinchas del Sparta Praga califican debut de Joao Grimaldo

A sus 22 años, Joao Grimaldo está forjando una ilusionante carrera en el extranjero y en el inicio de la temporada 2026, el ex Sporting Cristal mostró los primeros 'chispazos' de su talento en un amistoso ante Malmö, donde lamentablemente su equipo perdió, pero aún así no perdió la oportunidad de desenvolverse.

En las redes sociales, su actuación fue muy comentada y en los pocos minutos que tuvo, quedó más que claro que los hinchas del Sparta Praga pueden ilusionarse con su llegada.

"Hasta ahora, en los 15 minutos del amistoso de hoy Malmo, Joao Grimaldo parece muy interesante y quedó claro que, como es típico en Sudamérica, le gusta el balón en los pies. Espero con ansias lo que mostrará en los próximos partidos y cómo afrontará las exigencias y el físico de nuestra liga, donde espero que se integre bien en el equipo y tenga más minutos para demostrar su valía", señaló uno de los hinchas a través de 'X'.

Joao Grimaldo sumó sus primeros minutos en el Sparta Praga.

¿Cuándo vuelve a jugar el Sparta Praga?

Antes del inicio de temporada, Sparta Praga estará jugando dos amistosos contra el Legia de Polonia el 22 de enero. Se espera que Joao Grimaldo vuelva a tener minutos de prueba.