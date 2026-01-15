Manco confesó que Joao Grimaldo realizó fuerte inversión para fichar por Sparta Praga: "No le alcanzaba"

¡Sorpresa! Recientemente Sparta Praga anunció a Joao Grimaldo como su nuevo delantero, por lo que la noticia repercutió en todo Perú y causó una gran cantidad de comentarios por parte de los hinchas, sobre todo los de Sporting Cristal. En ese sentido, Reimond Manco impactó confesando que el atacante nacional realizó una enorme inversión para poder llegar al club de República Checa.

Mediante su programa 'A la cama con el Rei', el exfutbolista de Alianza Lima contó detalles sobre el jugador de la selección peruana y cómo le estaba yendo en Europa. Según el mencionado personaje, Joao tuvo que poner cierta cantidad de su propio patrimonio para poder mejorar su rendimiento en el terreno de juego y así llamar la atención de otras instituciones deportivas en el 'viejo continente'.

"No le alcanzaba a Grimaldo con el entrenamiento que le daba el club. Entonces, él invertía de su dinero para pagar un personal trainer, un nutricionista y los resultados son esos: haber sido comprado por un equipo top de República Checa que siempre juega Champions o Europa League, y siempre está peleando el título local", reveló Reimond Manco.

Como sabemos, el rendimiento de Joao Grimaldo cuando estaba en el Partizán de Belgrado no era el mejor, por lo que fue prestado al Riga FC de Letonia y ahí mejoró su físico gracias al entrenador personal que tuvo, acompañado de su alimentación. Este sacrificio dio sus frutos, ya que ahora el delantero de la selección peruana jugará en el Sparta Praga que es el más grande de su país.

¿Cuál es el valor de Joao Grimaldo?

Actualmente, Joao Grimaldo tiene un valor de 700 mil euros en el mercado de transferencias y, si bien no es la mayor cotización que ha alcanzado a lo largo de su carrera profesional, presentó un ligero aumento luego de que su precio se haya devaluado. Cuando estaba en el Riga FC najó hasta los 500 mil euros.