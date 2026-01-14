Periodista checo dio rotundo calificativo a Manco tras hablar de Joao Grimaldo: "Un..."

Joao Grimaldo fichó por Sparta Praga tras lograr un gran rendimiento en Riga FC de Letonia; sin embargo, para alcanzar este nivel, el futbolista peruano tuvo que hacer un gran sacrificio que fue revelado por Reimond Manco. Desde la República Checa, calificaron al ex jotita de forma contundente tras comentar sobre el nuevo fichaje del cuadro checo.

Periodista de República Checa dio insólito calificativo a Reimond Manco tras hablar de Joao Grimaldo

El periodista nacido en la República Checa, Filip Horký, utilizó sus redes sociales para seguir comentando sobre el flamante jugador del Sparta Praga, Joao Grimaldo.

En esta ocasión, el comunicador compartió la información revelada por Reimond Manco en Perú, donde afirma que el talentoso exjugador de Sporting Cristal tuvo que contratar un entrenador personal para alcanzar su mejor nivel y adaptarse al fútbol europeo.

El periodista checo Filip Horký calificó a Reimond Manco tras hablar de Joao Grimaldo, nuevo fichaje de Sparta Praga.

Para el periodista Horký, Manco es un experto local; sin embargo, omitió mencionar que también fue futbolista y uno de los jugadores más talentosos del fútbol peruano.

"La nueva incorporación del Sparta, João Grimaldo, pagó de su propio bolsillo a un entrenador personal y a un especialista en nutrición. Quería estar lo más preparado posible para las exigencias del fútbol europeo. Habló sobre este tema con los medios peruanos un experto local", afirmó.

Reimond Manco sobre Joao Grimaldo

Manco utilizó su programa 'A la cama con el Rei' para revelar que Grimaldo tomó la gran decisión de invertir en su físico y, de esa forma, lograr un mejor rendimiento en su antiguo club, Riga FC. Esto, a su vez, le permitió fichar por un club grande, como lo es Sparta Praga.

Reimond Manco hizo fuerte revelación sobre Joao Grimaldo tras firmar por Sparta Praga.

"No le alcanzaba a Grimaldo con el entrenamiento que le daba el club. Entonces, invertía su dinero en pagar un entrenador personal y un nutricionista. Los resultados son evidentes: ha sido adquirido por un equipo destacado de la República Checa que siempre participa en la Champions o Europa League, y compite constantemente por el título local. Esto demuestra que cuando te enfocas, te dedicas y estás mentalizado, estas cosas suceden", confesó.