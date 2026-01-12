Joao Grimaldo tuvo su primer entrenamiento con Sparta Praga: ¿Cuándo es su debut?

Joao Grimaldo tiene una nueva motivación en su carrera y es que esta temporada estará defendiendo los colores del Sparta Praga. Luego de confirmarse su fichaje, el peruano se unió a sus compañeros en la pretemporada que se está realizando en Marbella, España. El club de República Checa confirmó su incorporación a través de una publicación en sus redes sociales.

Antes del inició de la Chance Liga de la República Checa, Joao Grimaldo se viajó a España para su primer entrenamiento Joao Grimaldo llegó a Marbella para ponerse a órdenes del DT Tomás Rosický. El extremo busca dejar una buena impresión en los próximos partidos para ser considerado en la liga nacional y competiciones internacionales de su nuevo club.

¿Cuándo será el debut de Joao Grimaldo en Sparta Praga?

La pretemporada del Sparta Praga será en el sur de España y servirá para saber la condición de los jugadores antes del inicio de la liga de dicho país. Los refuerzos, como Joao Grimaldo, esperan demostrar todo su talento en los partidos de preparación en los próximos días.

El nuevo equipo de Grimaldo jugará dos amistosos, que serán los días 16 de enero ante Malmö y Legia de Varsovia el 22 de enero. Se espera que el fichaje peruano pueda tener minutos en algunos de estos enfrentamientos.

Joao Grimaldo llegó a España para unirse al Sparta Praga.

El ex Sporting Cristal dejó Perú con el sueño de seguir creciendo futbolísticamente y lo está logrando. A pesar de que no tuvo el protagonismo que hubiera querido en su paso por Partizán, sí lo logró en Riga F.C. Su presente es el Sparta Praga.

¿Cuál es el valor de Joao Grimaldo?

De acuerdo al destacado portal Transfermarket, el valor de Joao Grimaldo en el mercado es de más de 700 mil euros. Cabe destacar que esta información fue actualizada en el 2023 y su precio habría incrementado a día de hoy.