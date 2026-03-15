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Pablo Guede impacta con categórico mensaje tras sufrido empate con Garcilaso: "Estamos..."

El técnico de Alianza Lima, Pablo Guede, fue contundente en conferencia de prensa y sorprendió con su análisis tras el empate ante Deportivo Garcilaso por la fecha 7.

Angel Curo
Pablo Guede impacta con categórico mensaje tras sufrido empate con Garcilaso
Pablo Guede impacta con categórico mensaje tras sufrido empate con Garcilaso | Foto: Gerson Cuba Channel
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Alianza Lima logró rescatar un empate ante Deportivo Garcilaso por la fecha 7 del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules sufrieron en su visita al Cusco y terminaron igualando el marcador tras un autogol del rival, un resultado que no ha gustado mucho a los hinchas. Ante ello, el DT Pablo Guede no dudó en pronunciarse tras el partido. ¿Qué dijo?

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Pablo Guede dio categórico mensaje tras empate con Garcilaso

Una vez finalizó el encuentro en el Inca Garcilaso de la Vega, el entrenador de Alianza Lima, Pablo Guede se dirigió a los medios en conferencia de prensa, donde fue consultado por su opinión respecto al desarrollo del juego y el rendimiento de su equipo.

Ante ello, el técnico argentino no dudó en valorar el sufrido empate que consiguieron, remarcando que el equipo está muy contento con el resultado, pues siguen en lo alto de la tabla y de forma invicta. Asimismo, destacó que no es sencillo jugar en la altura y que el rival tuvo grandes virtudes en su planteamiento.

Video: Gerson Cuba - YouTube

"Hay que valorar los puntos, seguimos en la punta e invictos. No es fácil jugar en la altura, para que se hagan un autogol teníamos que crear esas ocasiones de ataque. Resalto que el equipo fue a buscar el partido, creo que es más lo positivo. Es nuestra tercera salida en altura y no perdimos nunca. Ellos también juegan y resolvieron muy bien, se metieron atrás de una forma ordenada. Estamos contentos con el invicto, seguimos creciendo", manifestó.

Por otro lado, Pablo Guede también remarcó el compromiso que tienen los jugadores, sin importar los minutos que tienen en campo. Un factor que jugó a su favor precisamente en este encuentro.

"El factor de la altura también juega, creo que los cambios fue lo que nos hizo meter a Garcilaso atrás. Eso también habla del gran grupo que tenemos y el compromiso que tiene los jugadores. Van todos a una y hacen un gran esfuerzo", remarcó.

Próximo partido de Alianza Lima

Los blanquiazules volverán al ruedo este sábado 21 de marzo, donde enfrentarán a Juan Pablo II por la fecha 8 de la Liga 1 2026. Este encuentro se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria desde las 6.30 p. m. (hora peruana), donde buscarán seguir con su invicto y recuperar el liderato.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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