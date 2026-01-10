Prensa de República Checa califica fichaje de Grimaldo al Sparta Praga: "No es un jugador..."

Su rendimiento sobresaliente en el Riga F.C. de Letonia hizo que el Sparta Praga apuesto por el talento del peruano y dio un gran salto en su carrera deportiva. Joao Grimaldo dejó el Partizan de Belgrado para concentrarse en demostrar todo su talento en el club con mayor reconocimiento en República Checa.

A través de su página web, Sparta Praga anunció por todo lo alto la llegada de Joao Grimaldo esperando que el peruano supere los números que dejó en la temporada pasada. Como se recuerda, con el Riga registró 5 goles y un total de 10 asistencias que sirvieron para sumar su primer trofeo internacional.

Prensa de República Checa opina sobre el fichaje de Joao Grimaldo

Tras confirmarse su llegada al Sparta Praga, los portales de la prensa en República Checa no demoraron en hablar sobre el rendimiento del exjugador de Sporting Cristal. La página de iDNES destacó su fichaje como un aporte para la ofensiva y además recordaron la participación en la Conference League, pero sin dejar de lado que tendrá que pelear mucho para alcanzar la titularidad.

"Grimaldo también necesitará tiempo en el Sparta, ya que no es un jugador listo para la titularidad. Tiene mucha competencia en ambos lados de la cancha con el capitán Haraslín, Mercado, Birmančevič y Kuol", señalaron.

Joao Grimaldo ficha por Sparta Praga.

La agilidad de Joao Grimaldo para jugar como extremo izquierdo hizo que consiga el gran salto al fútbol extranjero y su llegada a Sparta Praga le servirá para seguir creciendo futbolísticamente en sus cortos 22 años.

Equipos en los que jugó Joao Grimaldo

Joao Grimaldo inició su carrera en Sporting Cristal y tras cinco años jugando en la primera división, se marchó a Serbia para vestir la camiseta de Partizán y luego llegó como préstamo a Riga FC, donde finalmente pudo demostrar su talento. Ahora, en el 2026, iniciará un nuevo reto en el Sparta Praga.