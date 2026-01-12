0

¿A qué hora juega Real Madrid vs Albacete y dónde ver partido por la Copa del Rey?

Horarios y canales para ver el partido entre Real Madrid contra Albecete por los octavos de final de la Copa del Rey que se realizará en el estadio Carlos Belmonte.

Jesús Yupanqui
Empieza la era de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid. Tras confirmarse la salida de Xabi Alonso, los blancos se medirán contra Albaceta, equipo de la segunda división del fútbol español, por los octavos de final de la Copa del Rey. Este emocionante partido se realizará en el estadio Carlos Belmonte.

¿Cuándo juega Real Madrid vs. Albacete por la Copa del Rey?

Real Madrid juega contra Albacete por los octavos de final de la Copa del Rey este miércoles 14 de enero. Un compromiso importante para los blancos, que llegan cuestionados tras perder la final de la Supercopa de España ante Barcelona.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Albacete?

  • México: 2:00 p.m.
  • Perú, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.
  • Bolivia y Venezuela: 4:00 p.m.
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5:00 p.m.
  • España: 6:00 p.m.

¿Dónde ver Real Madrid vs. Albacete por la Copa del Rey?

El partido entre Real Madrid contra Albacete estará a cargo de América TV y América TvGO para el territorio peruano. Si te encuentras en España, el compromiso está disponible en TVE L1.

  • Estados Unidos: ESPN, FuboTV y ESPN App.
  • Venezuela: Venevision
  • Colombia: Win Play

Real Madrid vs. Albacete: Historial

Real Madrid contra Albacete se vieron las caras en 14 ocasiones. El saldo es favor para el cuadro blanco con once triunfos. Empataron en tres compromisos.

Los últimos 5 partidos entre ambos compromisos:

  • Real Madrid 3-0 Albacete | 24.07.24
  • Albacete 1-2 Real Madrid | 03.04.05
  • Real Madrid 6-1 Albacete | 14.11.04
  • Albacete 1-2 Real Madrid | 03.04.04
  • Real Madrid 2-1 Albacete | 23.11.03

Real Madrid vs. Albacete: Pronóstico y apuestas

ApuestasAlbaceteEmpateReal Madrid
Betsson12.507.901.19
Betano13.506.501.22
Bet3659.507.001.19
1xBet12.506.641.25
CoolBet13.006.751.21
DoradoBet12.006.661.20

Para las principales casas de apuestas, Real Madrid es el gran favorito para llevarse el triunfo.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

