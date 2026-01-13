- Hoy:
Chelsea vs. Arsenal EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver semifinal de la Carabao Cup
Mira la transmisión del partido entre Chelsea vs. Arsenal EN VIVO por las semifinales de la Carabao Cup, este miércoles 14 de enero.
Por la semifinal de ida de la Carabao Cup, se enfrentarán Chelsea vs. Arsenal EN VIVO este miércoles 14 de enero desde las 15.00 horas de Lima, Perú, en Stamford Bridge. La transmisión del partido será mediante ESPN para Sudamérica y aquí te contamos cómo ver el emocionante partido por el torneo inglés, así como también las alineaciones que mandarán al campo los entrenadores.
El cuadro 'Blue' no la pasa nada bien en la Premier League debido a que se ubica en la octava casilla del campeonato y no ha ganado ni un solo partido de los últimos cinco, por lo que intentará darle una alegría a su hinchada en este certamen distinto. Sin embargo, al frente están los 'Gunners' que marchan líderes absolutos de la competición inglesa y quieren salir campeones absolutamente de todo esta temporada.
Los dos clubes más grandes de Londres se enfrentarán.
¿A qué hora juega Chelsea vs. Arsenal?
Te brindamos el horario según tu país de residencia:
- México y Costa Rica: 14.00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 15.00 horas
- Bolivia y Venezuela: 16.00 horas
- Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil: 17.00 horas
¿Dónde ver EN VIVO Chelsea vs. Arsenal?
La transmisión del partido entre Chelsea vs. Arsenal EN VIVO por la Carabao Cup será mediante la señal de ESPN para todo Perú y Sudamérica entera. Asimismo, si quieres ver el encuentro totalmente online podrás hacerlo a través de Disney Plus, si cuentas con una suscripción pagada en la conocida plataforma de streaming.
Posibles alineaciones del Chelsea vs. Arsenal:
Chelsea: Sánchez; James, Fofana, Chalobah, Hato; Santos, Enzo Fernández, Caicedo; Estevao, Pedro y Neto.
Arsenal :Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres y Trossard.
Chelsea vs. Arsenal: historial
En total, ambos clubes ingleses se han enfrentado en 112 partidos oficiales. El historial es el siguiente: Arsenal tiene 84 victorias, Chelsea ha ganado en 63 oportunidades, y en total se registran 62 duelos empatados. Es decir, los 'Gunners' tienen amplia ventaja en esta área, pero en cuanto a grandeza internacional los 'Blues' están por encima debido a que tiene 2 Champions League.
Chelsea vs. Arsenal: últimos 5 enfrentamientos
Estos fueron sus últimos 5 duelos directos:
- Chelsea 1-1 Arsenal | Premier League
- Arsenal 1-0 Chelsea | Premier League
- Chelsea 1-1 Arsenal | Premier League
- Arsenal 5-0 Chelsea | Premier League
- Chelsea 2-2 Arsenal | Premier League
¿En qué estadio juegan Chelsea vs. Arsenal?
El partido entre Chelsea vs. Arsenal se jugará en Stamford Bridge, ubicado en el distrito Hammersmith y Fulham, en Londres, Inglaterra. El estadio se encuentra dentro del área urbana de Walham Green y cuenta con una capacidad para albergar hasta 40,341 espectadores en sus tribunas.
