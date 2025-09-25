Fallece futbolista formado en Arsenal de Inglaterra a los 21 años de edad

El fútbol de Inglaterra está de luto con el fallecimiento de Billy Vigar de Chichester City FC a los 21 años de edad. En un golpe que sufrió en la cabeza tras afrontar un partido de liga, el extremo derecho fue sometido a una operación del cual no pudo resistir con el pasar de los días.

Fallece Billy Vigar, exfutbolista de Arsenal

Billy Vigar es un jugador de 21 años que defendía los colores de Chichester City FC. Su formación se dio en la academia del Arsenal y falleció hoy, jueves 25 de septiembre, después de sufrir una lesión en el partido del pasado sábado. Según el reporte del medio Ajansspor, este extremo sufrió una lesión cerebral grave y fue puesto en coma inducido. Fue operado el martes 23 de septiembre para mejorar sus posibilidades de recuperación. Si bien la cirugía fue beneficiosa, la lesión fue demasiado grave y falleció en horas de la mañana.

Billy Vigar fallece a los 21 años de edad.

Chichester City FC se despide de Billy Vigar

Este futbolista pasó por diversas categorías de Arsenal de Inglaterra, pero no logró debutar en la Premier League. Luego pasó por elencos como Derby, Eastbourne, Hastings United y Chichester City FC. Justamente, este último elenco le dedicó un breve mensaje tras conocerse su deceso.

"Con gran pesar, el Chichester City Football Club confirma el fallecimiento de Billy Vigar. A continuación, un comunicado de su familia. Solicitamos que se respete la privacidad de su familia en este momento tan difícil", escribió en redes sociales.