Eryc Castillo sorprende al revelar su futuro: "Siempre está la opción de volver a Barcelona"
¿Regresa? Eryc Castillo firmó con Alianza Lima su renovación y sorprendió al revelar su futuro en el fútbol ecuatoriano con Barcelona SC.
Eryc Castillo es para muchos hinchas de Alianza Lima uno de los refuerzos más importantes que llegó al club en la temporada 2025, con amplia experiencia en ligas del extranjero donde pasó gran parte de su carrera. Para alegría de los aficionados, firmó su renovación hasta el 2028.
PUEDES VER: Alianza Lima lo quiso para reforzar su ataque, pero decidió renovar con su club: "Tres años"
Ahora, y en medio de las vacaciones de los futbolistas, conversó con El Canal de Fútbol de Ecuador donde se refirió a su presente con el conjunto blanquiazul en el balompié nacional, así como Barcelona SC, su exequipo, a quien sigue sus partidos de lejos, tal como lo mencionó.
¿Qué dijo Eryc Castillo sobre Barcelona SC?
"Siempre veo fútbol ecuatoriano, siempre me comunico, tengo 'parcería' en varios equipos del fútbol ecuatoriano, y siempre ando preguntando para saber qué está pasando en el campeonato. La posibilidad de volver en algún momento siempre está latente, solo hay que coordinarlo", respondió al ser consultado si mira sus encuentros.
(Video: El Canal de Fútbol)
Sin embargo, y para tranquilidad de la hinchada blanquiazul, aclaró que actualmente se encuentra concentrado en el equipo de La Victoria. Esto cuando le preguntaron si en algún momento le gustaría regresar al cuadro ecuatoriano.
“Por ahora, mi responsabilidad es Alianza Lima, estoy concentrado en eso, y si en un futuro se da la posibilidad de volver al fútbol ecuatoriano, bienvenido sea”, agregó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90