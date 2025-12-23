Eryc Castillo sorprende al revelar su futuro: "Siempre está la opción de volver a Barcelona"

Eryc Castillo es para muchos hinchas de Alianza Lima uno de los refuerzos más importantes que llegó al club en la temporada 2025, con amplia experiencia en ligas del extranjero donde pasó gran parte de su carrera. Para alegría de los aficionados, firmó su renovación hasta el 2028.

Ahora, y en medio de las vacaciones de los futbolistas, conversó con El Canal de Fútbol de Ecuador donde se refirió a su presente con el conjunto blanquiazul en el balompié nacional, así como Barcelona SC, su exequipo, a quien sigue sus partidos de lejos, tal como lo mencionó.

¿Qué dijo Eryc Castillo sobre Barcelona SC?

"Siempre veo fútbol ecuatoriano, siempre me comunico, tengo 'parcería' en varios equipos del fútbol ecuatoriano, y siempre ando preguntando para saber qué está pasando en el campeonato. La posibilidad de volver en algún momento siempre está latente, solo hay que coordinarlo", respondió al ser consultado si mira sus encuentros.

(Video: El Canal de Fútbol)

Sin embargo, y para tranquilidad de la hinchada blanquiazul, aclaró que actualmente se encuentra concentrado en el equipo de La Victoria. Esto cuando le preguntaron si en algún momento le gustaría regresar al cuadro ecuatoriano.

“Por ahora, mi responsabilidad es Alianza Lima, estoy concentrado en eso, y si en un futuro se da la posibilidad de volver al fútbol ecuatoriano, bienvenido sea”, agregó.