Alianza Lima anunció la renovación de Eryc Castillo hasta el 2028: "La 'Culebra' sigue en casa"

El atacante ecuatoriano Eryc Castillo renovó contrato con Alianza Lima por las próximas tres temporadas. El club blanquiazul hizo el anuncio oficial.

Eryc Castillo extendió su vínculo contractual con Alianza Lima hasta fines del 2028.
Eryc Castillo extendió su vínculo contractual con Alianza Lima hasta fines del 2028. | Difusión
Alianza Lima anunció oficialmente lo que muchos hinchas blanquiazules pedían a gritos, la renovación de Eryc Castillo. El extremo ecuatoriano, quien llegó este año a tienda blanquiazul, firmó su extensión del vínculo contractual hasta fines del 2028. "La 'Culebra' sigue en casa. Eryc Castillo 'Blanquiazul' hasta el 2028", publicó el club en todas sus redes sociales.

Eryc Castillo, Alianza Lima

Eryc Castillo renovó con Alianza Lima por las próximas tres temporadas. Foto: Alianza Lima

Información en desarrollo...

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

