Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO: horario y dónde ver por Copa Libertadores Femenina

Alianza Lima vs Boca Juniors medirán fuerzas este jueves 2 de octubre en un emocionante encuentro por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025. Las 'íntimas' inician su camino en el torneo enfrentando a un duro rival en el Estadio Nuevo Francisco Urbano, Argentina desde las 2:00 p.m. (hora peruana) y 4:00 p.m. (hora de Argentina) con transmisión EN VIVO por Pluto TV.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Boca Juniors por la Copa Libertadores Femenina?

A continuación, te damos a conocer los horarios confirmados en los diversos países para que no te pierdas ningún detalle del Alianza Lima vs Boca Juniors correspondiente a la primera fecha del Grupo B de la Copa Libertadores Femenina:

Perú, Ecuador y Colombia: 2:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 4:00 p.m.

México y Centroamérica: 1:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 3:00 p.m.

España: 9 p.m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Boca Juniors EN VIVO por la Copa Libertadores Femenina?

El encuentro entre Alianza Lima vs Boca Juniors se perfila como uno de los más atractivos de la primera fecha de la Copa Libertadores Femenina y contará con la transmisión EN VIVO ONLINE GRATIS mediante Pluto TV para toda Latinoamérica, servicio con los derechos de la competición. Por su parte, en Argentina también se podrá seguir a través de TyC Sports, TyC Sports Play, Telefe y YouTube.

Alianza Lima vs Boca Juniors: previa del partido por Copa Libertadores Femenina

Alianza Lima aseguró su lugar en el torneo continental tras conquistar el Torneo Apertura y tendrá como gran objetivo superar los cuartos de final, la instancia más lejana que alcanzaron en la edición 2021. Sin embargo, en su debut deberán exigirse al máximo frente a uno de los equipos candidatos al título.

El conjunto blanquiazul reforzó su plantel con importantes incorporaciones, entre las que destacan Diana Borges y las brasileñas Joyce Amara, Karol Lins y Kaila Gómez. La última en sumarse fue la colombiana Estefanía González, quien llega para reemplazar a Birka Ruiz, descartada por lesión.

Alianza Lima Femenino buscará hacer historia en la Copa Libertadores Femenina 2025.

En el ataque, el equipo contará con su máxima referente de los últimos años: Adriana Lúcar, delantera histórica que recientemente superó los 100 goles con la camiseta íntima y que buscará liderar una gran campaña en la Copa Libertadores Femenina.

Por su parte, Boca Juniors llega como uno de los principales aspirantes al título y con la ventaja de ser local. Las ‘xeneizes’ marchan en el segundo lugar del Grupo A de la Liga Argentina con 17 puntos y buscarán arrancar el torneo continental con una victoria en casa.

Alianza Lima Femenino: últimos enfrentamientos

Alianza Lima 3-1 Flamengo FBC

UNSAAC 2-1 Alianza Lima

Alianza Lima 4-0 Killas FC

Universitario 1-2 Alianza Lima

Alianza Lima 3-0 César Vallejo

Boca Juniors Femenino: últimos enfrentamientos

Boca Juniors 2-0 Social Atlético Televisión

Ferro Carril Oeste FC 1-0 Boca Juniors

Boca Juniors 1-0 Belgrano

San Luis FC 0-4 Boca Juniors

Boca Juniors 3-1 Newell's Old Boys

¿Dónde juegan Alianza Lima vs Boca Juniors por la Copa Libertadores Femenina?

El partido entre Alianza Lima vs Boca Juniors por la Copa Libertadores Femenina se disputará en el Estadio Nuevo Francisco Urbano de Buenos Aires, Argentina. Este recinto cuenta con una capacidad de 32 mil espectadores.