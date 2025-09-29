DIM de Colombia anunció que su atacante se unirá a Alianza Lima: "Seguir creciendo"

Por historia, Alianza Lima está en la obligación de competir todos los torneos que participan. Es por esa razón, que los directivos trabajan arduamente para conformar un plantel competitivo, con talentos nacionales e internacionales.

Para la Copa Libertadores Femenina, cuya participación iniciará este jueves 2 de octubre ante Boca Juniors, Alianza Lima decidió reforzar su ataque con la incorporación de la jugadora colombiana Estefanía González.

Mediante un comunicado, DIM informó que la jugadora Estefanía González se unirá a Alianza Lima para disputar la Copa Libertadores Femenina 2025. Luego, de participar en el torneo continental, la atacante volverá al conjunto de Medellín.

DIM informó que Estefanía González se unirá a Alianza Lima para la Copa Libertadores Femenina

"Una vez finalizada su participación en el certamen, Estefanía regresará a casa para seguir vistiendo nuestros colores, trayendo consigo la experiencia y el aprendizaje de este torneo internacional y seguir creciendo junto a nuestras Poderosas", concluyó.

Alianza Lima se pronunció sobre la incorporación de Estefanía González

Alianza Lima le dio la bienvenida a Estefanía González y explicó que llega al club para reemplazar a Birka Ruíz. De esa manera, las blanquiazules quedaron listas para participar en la Copa Libertadores Femenina.

Estefanía González se sumó a Alianza Lima para la Libertadores Femenina

¿Quién es y cómo juega Estefanía González?

Estefanía González es de nacionalidad colombiana, tiene 25 años y su club actual es DIM, donde es la figura del equipo. Juega en la posición de delantera. También militó en Atlético Nacional.

Según datos de 365 scores, disputó 22 partidos en la Liga Femenina BetPlay Dimayor, anotó seis goles (uno de penal) y brindó dos asistencias.