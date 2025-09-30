Confirmado: Raúl Ruidíaz jugará en Matute tras marcar distancia con Universitario

¡Sorpresa! Recientemente Raúl Ruidíaz se distanció de Universitario de Deportes y toda su hinchada debido a un video que se tornó polémico, aunque él después saliera a aclarar que fue un malentendido. En la 'U' le pusieron la cruz al delantero, por lo que ahora causó asombro al confirmar que próximamente jugará en Matute. Recordemos que Alianza Lima es el máximo rival de la escuadra que dirige Jorge Fossati.

¿Qué hizo Raúl Ruidíaz?

Hace dos meses Palmeiras goleó 4-0 a los cremas en el Estadio Monumental por la Copa Libertadores, y minutos después del encuentro 'La Pulga' subió un video a redes sociales en el que canta en portugués (idioma de Brasil) y de fondo se escucha una canción que dice el número 4, precisamente la cantidad de tantos que le hicieron a los merengues. De inmediato, la afición de Ate aseguró que se trataba de una ofensa por no haberlo contratado en la temporada y la controversia llegó a tal punto que sacaron su imagen del museo en Campo Mar.

Raúl Ruidíaz jugará en Matute

Ante ello, ahora Raúl Ruidíaz se encuentra lejos de la polémica y jugará en el Estadio Alejandro Villanueva este miércoles 1 de octubre, cuando Atlético Grau visite a Alianza Lima por la fecha número 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Recordemos que actualmente el delantero forma parte del cuadro norteño y quiere conseguir los tres puntos para cumplir con sus objetivos en la actual campaña.

Raúl Ruidíaz lleva 8 goles en 21 partidos con Atlético Grau.

Si bien todo apunta a que no será titular en Matute, el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León confirmó que 'La Pulga' sí viajó con todo el plantel de Piura a la capital peruana. Por ello, lo más probable es que cuente con algunos minutos en el segundo tiempo, dependiendo cómo se esté manejando el compromiso ante los blanquiazules, quienes saldrán sedientos de un triunfo luego de dos derrotas consecutivas ante Cienciano y la Universidad de Chile.

Raúl Ruidíaz reaccionó al conocer que sacaron su imagen del museo de la 'U'

A Raúl Ruidíaz le consultaron por la decisión que tomó Universitario de Deportes, e indicó lo siguiente: "Son cosas que no me afectan, ni sabía que estaba (museo de la U), ellos pueden hacer lo que quieran. No estoy pendiente de Universitario, tengo mi vida en Atlético Grau. En la vida voy a subir algo para que afecte al equipo donde yo salí. Se hizo una película".