- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Atlético vs Universitario
- Alianza Lima vs Atlético Grau
- Barcelona vs PSG
- Monaco vs Manchester City
- Retiro AFP
¿Fin de ciclo? Alianza Lima y la larga lista de futbolistas que terminan su contrato este 2025
A poco de que termine la temporada, revisa qué futbolistas de Alianza Lima culminan con su contrato a fines del presente 2025, entre ellos algunas figuras.
Tras quedar eliminado de la Copa Sudamericana, Alianza Lima ahora está centrado en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Sin embargo, los blanquiazules también planean cómo se llevará a cabo la siguiente campaña y para ello deben analizar qué jugadores continúan en su plantel. Por ello, te contamos quiénes son los futbolistas que terminan contrato en Matute a fines del presente año.
Al inicio de año un total de 15 elementos terminaban su contrato en La Victoria, pero recientemente se confirmó que Eryc Castillo le renovaron hasta el 2027, por lo que ahora existen 14 deportistas que están pendientes de su futuro profesional. Entre ellos hay algunos que son primordiales para el primer equipo, mientras otros son suplentes o ni siquiera son de la consideración de Néstor Gorosito.
Por ejemplo, el primero de los titulares es Guillermo Enrique, argentino que fue pedido especial del 'Pipo' cuando llegó a Alianza Lima, pero los hinchas exigen la búsqueda de otro lateral derecho. Luego está Fernando Gaibor, mediocampista ecuatoriano que ha sido importante en muchos partidos y por ello probablemente extiendan su vínculo contractual.
El tercer extranjero es Alan Cantero, atacante argentino que se ha ganado el cariño de la afición, pero en algunos partidos estuvo desaparecido y no se sabe si le renovarán o no contrato. Pasando con jugadores nacionales, un pilar defensivo es Renzo Garcés y el central de la selección peruana también queda libre a fin de año.
Luego están dos referentes de Alianza Lima como lo son Paolo Guerrero y Hernán Barcos, quien ya no ocupa plaza de foráneo por haberse nacionalizado. Lo más probable es que la institución blanquiazul decida renovarle vínculo únicamente a uno de los dos delanteros, ya que ambos tienen 41 años y ello podría pasarle factura la próxima temporada.
Paolo Guerrero y Hernán Barcos terminan contrato en Alianza Lima.
Alianza Lima: lista completa de futbolistas que terminan contrato este 2025
- Fabrisio Mesías
- Ángelo Campos
- Brian Arias
- Renzo Garcés
- Guillermo Enrique
- Marco Huamán
- Ricardo Lagos
- Fernando Gaibor
- Pablo Lavandeira
- Mauricio Arrasco
- Alan Cantero
- Said Peralta
- Hernán Barcos
- Paolo Guerrero
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50