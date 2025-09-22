Partidos de definirán el Torneo Clausura: calendario de la 'U', Alianza, Cristal, Cusco y Garcilaso
Este es el calendario de partidos que definirán al próximo campeón del Torneo Clausura 2025. Universitario, Cusco, Garcilaso, Alianza Lima y Sporting Cristal son los firmes candidatos.
El Torneo Clausura entró en su etapa decisiva y los principales candidatos se preparan para disputar partidos que podrían definir el rumbo del campeonato. Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco FC y Deportivo Garcilaso pelean en busca del título, y aquí te contamos cuáles serán sus próximos desafíos.
Partidos de Liga 1 Perú: así se definirá el Torneo Clausura
Partidos de Universitario:
- Fecha 11: Cusco FC (L)
- Fecha 12: Alianza Atlético (V)
- Fecha 13: Juan Pablo II (L)
- Fecha 14: Sporting Cristal (V)
- Fecha 15: Ayacucho FC (L)
- Fecha 16: ADT (V)
- Fecha 17: descansa
- Fecha 18: Garcilaso (L)
- Fecha 19: Los Chankas (V).
Partidos de Cusco FC:
- Fecha 11: Universitario (V)
- Fecha 12: Garcilaso (L)
- Fecha 13: Los Chankas (V)
- Fecha 14: Comerciantes Unidos (L)
- Fecha 15: Cienciano (V)
- Fecha 16: Atlético Grau (L)
- Fecha 17: Alianz UDH (V)
- Fecha 18: Sport Boys (L)
- Fecha 19: Sport Huancayo (V).
Partidos de Alianza Lima:
- Fecha 9: Los Chankas (V) - pendiente
- Fecha 11: Cienciano (V)
- Fecha 12: Atlético Grau (L)
- Fecha 13: Alianza Universidad (V)
- Fecha 14: Sport Boys (L)
- Fecha 15: Sport Huancayo (V)
- Fecha 16: descansa
- Fecha 17: Melgar (L)
- Fecha 18: descansa (tocaba Binacional)
- Fecha 19: UTC (L)
Partidos de Sporting Cristal:
- Fecha 11: descansa
- Fecha 12: Ayacucho (L)
- Fecha 13: ADT (V)
- Fecha 14: Universitario (L)
- Fecha 15: Garcilaso (V)
- Fecha 16: Los Chankas (L)
- Fecha 17: Comerciantes Unidos (V)
- Fecha 18: Cienciano (L)
- Fecha 19: Atlético Grau (V).
Partidos de Garcilaso:
- Fecha 11: UTC (L)
- Fecha 12: Cusco FC (V)
- Fecha 13: Alianza Atlético (L)
- Fecha 14: Juan Pablo II (V)
- Fecha 15: Sporting Cristal (L)
- Fecha 16: Ayacucho (V)
- Fecha 17: ADT (L)
- Fecha 18: Universitario (V)
- Fecha 19: descansa.
De acuerdo con la programación de partidos, Cusco FC es el único club que depende de sí para adueñarse del Torneo Clausura, pues es el único que tiene ocho partidos, y la intensidad de la competencia podría crecer en el enfrentamiento que tendrá ante Universitario este sábado 27 de septiembre en el Monumental.
Los 'cremas' tienen que vencer a los 'dorados' y además esperar que caiga en otra jornada para no necesitar de otros resultados. Mientras que Alianza Lima, Sporting Cristal y Garcilaso estarán pendientes de todas las ocho fechas pendientes, pues todo puede suceder al tener una tabla ajustada en la que el primer y quinto lugar son separados solo por seis puntos.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|9
|9
|21
|2. Cusco FC
|7
|8
|19
|3. Deportivo Garcilaso
|9
|6
|17
|4. Sporting Cristal
|9
|10
|16
|5. Alianza Lima
|9
|5
|15
|6. Melgar
|10
|3
|13
|7. Cienciano
|9
|2
|12
|8. Sport Huancayo
|10
|0
|12
|9. Los Chankas
|8
|-8
|12
|10. Comerciantes Unidos
|9
|-4
|11
|11. Atlético Grau
|8
|0
|10
|12. Juan Pablo II
|8
|-1
|10
|13. ADT
|8
|-4
|10
|14. Alianza Universidad
|9
|-6
|10
|15. Alianza Atlético
|7
|0
|7
|16. Ayacucho FC
|8
|-4
|7
|17. Sport Boys
|9
|-8
|5
|18. UTC
|8
|-8
|2
|19. Binacional
|-
|-
|-
Binacional fue retirado de la competencia.
