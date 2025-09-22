0
Partidos de definirán el Torneo Clausura: calendario de la 'U', Alianza, Cristal, Cusco y Garcilaso

Este es el calendario de partidos que definirán al próximo campeón del Torneo Clausura 2025. Universitario, Cusco, Garcilaso, Alianza Lima y Sporting Cristal son los firmes candidatos.

Shirley Marcelo
Partidos que definirán el Torneo Clausura.
Partidos que definirán el Torneo Clausura. | composición Líbero
El Torneo Clausura entró en su etapa decisiva y los principales candidatos se preparan para disputar partidos que podrían definir el rumbo del campeonato. Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco FC y Deportivo Garcilaso pelean en busca del título, y aquí te contamos cuáles serán sus próximos desafíos.

Partidos de Liga 1 Perú: así se definirá el Torneo Clausura

Partidos de Universitario:

  • Fecha 11: Cusco FC (L)
  • Fecha 12: Alianza Atlético (V)
  • Fecha 13: Juan Pablo II (L)
  • Fecha 14: Sporting Cristal (V)
  • Fecha 15: Ayacucho FC (L)
  • Fecha 16: ADT (V)
  • Fecha 17: descansa
  • Fecha 18: Garcilaso (L)
  • Fecha 19: Los Chankas (V).

Partidos de Cusco FC:

  • Fecha 11: Universitario (V)
  • Fecha 12: Garcilaso (L)
  • Fecha 13: Los Chankas (V)
  • Fecha 14: Comerciantes Unidos (L)
  • Fecha 15: Cienciano (V)
  • Fecha 16: Atlético Grau (L)
  • Fecha 17: Alianz UDH (V)
  • Fecha 18: Sport Boys (L)
  • Fecha 19: Sport Huancayo (V).

Partidos de Alianza Lima:

  • Fecha 9: Los Chankas (V) - pendiente
  • Fecha 11: Cienciano (V)
  • Fecha 12: Atlético Grau (L)
  • Fecha 13: Alianza Universidad (V)
  • Fecha 14: Sport Boys (L)
  • Fecha 15: Sport Huancayo (V)
  • Fecha 16: descansa
  • Fecha 17: Melgar (L)
  • Fecha 18: descansa (tocaba Binacional)
  • Fecha 19: UTC (L)

Partidos de Sporting Cristal:

  • Fecha 11: descansa
  • Fecha 12: Ayacucho (L)
  • Fecha 13: ADT (V)
  • Fecha 14: Universitario (L)
  • Fecha 15: Garcilaso (V)
  • Fecha 16: Los Chankas (L)
  • Fecha 17: Comerciantes Unidos (V)
  • Fecha 18: Cienciano (L)
  • Fecha 19: Atlético Grau (V).

Partidos de Garcilaso:

  • Fecha 11: UTC (L)
  • Fecha 12: Cusco FC (V)
  • Fecha 13: Alianza Atlético (L)
  • Fecha 14: Juan Pablo II (V)
  • Fecha 15: Sporting Cristal (L)
  • Fecha 16: Ayacucho (V)
  • Fecha 17: ADT (L)
  • Fecha 18: Universitario (V)
  • Fecha 19: descansa.

De acuerdo con la programación de partidos, Cusco FC es el único club que depende de sí para adueñarse del Torneo Clausura, pues es el único que tiene ocho partidos, y la intensidad de la competencia podría crecer en el enfrentamiento que tendrá ante Universitario este sábado 27 de septiembre en el Monumental.

Los 'cremas' tienen que vencer a los 'dorados' y además esperar que caiga en otra jornada para no necesitar de otros resultados. Mientras que Alianza Lima, Sporting Cristal y Garcilaso estarán pendientes de todas las ocho fechas pendientes, pues todo puede suceder al tener una tabla ajustada en la que el primer y quinto lugar son separados solo por seis puntos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario9921
2. Cusco FC7819
3. Deportivo Garcilaso9617
4. Sporting Cristal91016
5. Alianza Lima9515
6. Melgar10313
7. Cienciano9212
8. Sport Huancayo10012
9. Los Chankas8-812
10. Comerciantes Unidos9-411
11. Atlético Grau8010
12. Juan Pablo II8-110
13. ADT8-410
14. Alianza Universidad9-610
15. Alianza Atlético707
16. Ayacucho FC8-47
17. Sport Boys9-85
18. UTC8-82
19. Binacional---

Binacional fue retirado de la competencia.

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

