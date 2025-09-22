Partidos de definirán el Torneo Clausura: calendario de la 'U', Alianza, Cristal, Cusco y Garcilaso

El Torneo Clausura entró en su etapa decisiva y los principales candidatos se preparan para disputar partidos que podrían definir el rumbo del campeonato. Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Cusco FC y Deportivo Garcilaso pelean en busca del título, y aquí te contamos cuáles serán sus próximos desafíos.

Partidos de Liga 1 Perú: así se definirá el Torneo Clausura

Partidos de Universitario:

Fecha 11: Cusco FC (L)

Fecha 12: Alianza Atlético (V)

Fecha 13: Juan Pablo II (L)

Fecha 14: Sporting Cristal (V)

Fecha 15: Ayacucho FC (L)

Fecha 16: ADT (V)

Fecha 17: descansa

Fecha 18: Garcilaso (L)

Fecha 19: Los Chankas (V).

Partidos de Cusco FC:

Fecha 11: Universitario (V)

Fecha 12: Garcilaso (L)

Fecha 13: Los Chankas (V)

Fecha 14: Comerciantes Unidos (L)

Fecha 15: Cienciano (V)

Fecha 16: Atlético Grau (L)

Fecha 17: Alianz UDH (V)

Fecha 18: Sport Boys (L)

Fecha 19: Sport Huancayo (V).

Partidos de Alianza Lima:

Fecha 9: Los Chankas (V) - pendiente

Fecha 11: Cienciano (V)

Fecha 12: Atlético Grau (L)

Fecha 13: Alianza Universidad (V)

Fecha 14: Sport Boys (L)

Fecha 15: Sport Huancayo (V)

Fecha 16: descansa

Fecha 17: Melgar (L)

Fecha 18: descansa (tocaba Binacional)

Fecha 19: UTC (L)

Partidos de Sporting Cristal:

Fecha 11: descansa

Fecha 12: Ayacucho (L)

Fecha 13: ADT (V)

Fecha 14: Universitario (L)

Fecha 15: Garcilaso (V)

Fecha 16: Los Chankas (L)

Fecha 17: Comerciantes Unidos (V)

Fecha 18: Cienciano (L)

Fecha 19: Atlético Grau (V).

Partidos de Garcilaso:

Fecha 11: UTC (L)

Fecha 12: Cusco FC (V)

Fecha 13: Alianza Atlético (L)

Fecha 14: Juan Pablo II (V)

Fecha 15: Sporting Cristal (L)

Fecha 16: Ayacucho (V)

Fecha 17: ADT (L)

Fecha 18: Universitario (V)

Fecha 19: descansa.

De acuerdo con la programación de partidos, Cusco FC es el único club que depende de sí para adueñarse del Torneo Clausura, pues es el único que tiene ocho partidos, y la intensidad de la competencia podría crecer en el enfrentamiento que tendrá ante Universitario este sábado 27 de septiembre en el Monumental.

Los 'cremas' tienen que vencer a los 'dorados' y además esperar que caiga en otra jornada para no necesitar de otros resultados. Mientras que Alianza Lima, Sporting Cristal y Garcilaso estarán pendientes de todas las ocho fechas pendientes, pues todo puede suceder al tener una tabla ajustada en la que el primer y quinto lugar son separados solo por seis puntos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 9 9 21 2. Cusco FC 7 8 19 3. Deportivo Garcilaso 9 6 17 4. Sporting Cristal 9 10 16 5. Alianza Lima 9 5 15 6. Melgar 10 3 13 7. Cienciano 9 2 12 8. Sport Huancayo 10 0 12 9. Los Chankas 8 -8 12 10. Comerciantes Unidos 9 -4 11 11. Atlético Grau 8 0 10 12. Juan Pablo II 8 -1 10 13. ADT 8 -4 10 14. Alianza Universidad 9 -6 10 15. Alianza Atlético 7 0 7 16. Ayacucho FC 8 -4 7 17. Sport Boys 9 -8 5 18. UTC 8 -8 2 19. Binacional - - -

Binacional fue retirado de la competencia.