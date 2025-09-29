¿A qué hora juega Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso y dónde ver el partido por el Torneo Clausura 2025?

Los equipos de Cusco FC y Deportivo Garcilaso se medirán por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. El partido se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Puedes seguir el minuto a minuto a través de la cobertura de Líbero para conocer todas las incidencias, goles, asistencias, amonestadas y más.

¿A qué hora juega Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso?

Revisa cuáles son los horarios en los que se puede seguir el partido de Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso como parte de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 en Perú.

Perú, Colombia, Ecuador: 7:30 p.m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 8:30 p.m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 9:30 p.m.

México: 6:30 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Florida): 9:30 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 4:30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido entre Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO?

La transmisión oficial del partido entre Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por internet a través de la señal de L1 MAX. También estará disponible en los principales servicios de televisión por cable y plataformas de este medio de streaming deportivo (Liga1 Play).

Cómo llegan Cusco FC y Deportivo Garcilaso

Cusco FC llega de perder ante Universitario de Deportes en su visita al Estadio Momunetal de Ate en la última fecha por la jornada 11 de la Liga 1 2025. El equipo cusqueño perdió la posibilidad de acortar su distancia con los merengues y ahora está enfocado en conseguir una victoria ante Deportivo Garcilaso para mantenerse firme en su sueño de luchar el campeonato local.

Por otro lado, Deportivo Garcilaso viene de no poder sumar ante UTC Cajamarca en su empate con cero goles. Los últimos resultados no han sido favorables para el equipo de Bustos para lograr mantener una buena racha de puntos. Dentro de todo, este partido será de suma importancia para que se defina el segundo y tercer puesto en la tabla.