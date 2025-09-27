Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: clasificación de la fecha 10

La Liga 1 se encuentra en su momento más importantes. Universitario juega contra Cusco en una fecha clave y sobre todo porque es un rival directo en la lucha por ganar el Clausura. Además, Alianza enfrentará a Cienciano tras quedar fuera de la Copa Sudamericana. Por su parte, Sporting Cristal y Chankas les toca descansar. Por lo tanto, también te dejamos todos los resultados en directo y cómo marcha el Acumulado y tabla de posiciones de la Liga 1.

Acumulado Liga 1

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 27 35 60 2. Cusco FC 26 20 53 3. Alianza Lima 27 17 52 4. Sporting Cristal 27 17 48 5. Deportivo Garcilaso 28 15 45 6. Alianza Atlético 27 12 44 7. Melgar 28 11 44 8. Sport Huancayo 29 0 42 9. ADT 28 -7 40 10. Atlético Grau 28 1 36 11. Cienciano 27 6 35 12. Chankas 26 -9 35 13. Sport Boys 29 -9 29 14. Juan Pablo II 27 -10 29 15. Ayacucho 28 -19 25 16. Comerciantes Unidos 27 -18 22 17. UTC 27 -25 22 18. Alianza Universidad 28 -24 21 19. Binacional - - -

Tabla de posiciones Liga 1 - Clausura

Así está la tabla de posiciones del Clausura con los resultados de la fecha 11:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 9 9 21 2. Cusco FC 8 6 19 3. Deportivo Garcilaso 10 6 18 4. Sporting Cristal 9 10 16 5. ADT 10 -1 16 6. Alianza Lima 9 25 15 7. Atlético Grau 10 2 14 8. Melgar 10 3 13 9. Cienciano 9 2 12 10. Sport Huancayo 11 -2 12 11. Los Chankas 8 -8 12 12. Comerciantes Unidos 9 -8 11 13. Alianza Atlético 9 2 10 14. Juan Pablo II 9 -2 10 15. Ayacucho 10 -6 10 16. Alianza Universidad 10 -7 10 17. Sport Boys 11 -7 9 18. UTC 9 -8 3 19. Binacional - - -

Partidos Liga 1: resultados fecha 11

Ayacucho 2-1 Juan Pablo II

Deportivo Garcilaso 0-0 UTC

Alianza Universidad 2-3 Sport Boys

ADT 1-0 Alianza Atlético

Atlético Grau 3-1 Sport Huancayo

Sábado

3:00 p. m. Comerciantes Unidos vs Melgar

6:00 p. m. Universitario vs Cusco

Domingo

6:00 p. m. Cienciano vs Alianza Lima

Descansa: Sporting Cristal y Chankas.