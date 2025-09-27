0

Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: clasificación de la fecha 10

Así está la tabla de posiciones Liga 1 y Acumulado con los resultados de la fecha 11 del Clausura. Universitario enfrenta a Cusco y Alianza a Cienciano. Cristal descansa.

Sandra Morales
Así marcha el Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
Así marcha el Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
La Liga 1 se encuentra en su momento más importantes. Universitario juega contra Cusco en una fecha clave y sobre todo porque es un rival directo en la lucha por ganar el Clausura. Además, Alianza enfrentará a Cienciano tras quedar fuera de la Copa Sudamericana. Por su parte, Sporting Cristal y Chankas les toca descansar. Por lo tanto, también te dejamos todos los resultados en directo y cómo marcha el Acumulado y tabla de posiciones de la Liga 1.

Acumulado Liga 1

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario273560
2. Cusco FC262053
3. Alianza Lima271752
4. Sporting Cristal271748
5. Deportivo Garcilaso281545
6. Alianza Atlético271244
7. Melgar281144
8. Sport Huancayo29042
9. ADT28-740
10. Atlético Grau28136
11. Cienciano27635
12. Chankas26-935
13. Sport Boys29-929
14. Juan Pablo II27-1029
15. Ayacucho28-1925
16. Comerciantes Unidos27-1822
17. UTC27-2522
18. Alianza Universidad28-2421
19. Binacional---

Tabla de posiciones Liga 1 - Clausura

Así está la tabla de posiciones del Clausura con los resultados de la fecha 11:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario9921
2. Cusco FC8619
3. Deportivo Garcilaso10618
4. Sporting Cristal91016
5. ADT10-116
6. Alianza Lima92515
7. Atlético Grau10214
8. Melgar10313
9. Cienciano9212
10. Sport Huancayo11-212
11. Los Chankas8-812
12. Comerciantes Unidos9-811
13. Alianza Atlético9210
14. Juan Pablo II9-210
15. Ayacucho10-610
16. Alianza Universidad10-710
17. Sport Boys11-79
18. UTC9-83
19. Binacional---

Partidos Liga 1: resultados fecha 11

  • Ayacucho 2-1 Juan Pablo II
  • Deportivo Garcilaso 0-0 UTC
  • Alianza Universidad 2-3 Sport Boys
  • ADT 1-0 Alianza Atlético
  • Atlético Grau 3-1 Sport Huancayo

Sábado

  • 3:00 p. m. Comerciantes Unidos vs Melgar
  • 6:00 p. m. Universitario vs Cusco

Domingo

  • 6:00 p. m. Cienciano vs Alianza Lima

Descansa: Sporting Cristal y Chankas.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

