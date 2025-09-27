- Hoy:
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura: clasificación de la fecha 10
Así está la tabla de posiciones Liga 1 y Acumulado con los resultados de la fecha 11 del Clausura. Universitario enfrenta a Cusco y Alianza a Cienciano. Cristal descansa.
La Liga 1 se encuentra en su momento más importantes. Universitario juega contra Cusco en una fecha clave y sobre todo porque es un rival directo en la lucha por ganar el Clausura. Además, Alianza enfrentará a Cienciano tras quedar fuera de la Copa Sudamericana. Por su parte, Sporting Cristal y Chankas les toca descansar. Por lo tanto, también te dejamos todos los resultados en directo y cómo marcha el Acumulado y tabla de posiciones de la Liga 1.
Acumulado Liga 1
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|27
|35
|60
|2. Cusco FC
|26
|20
|53
|3. Alianza Lima
|27
|17
|52
|4. Sporting Cristal
|27
|17
|48
|5. Deportivo Garcilaso
|28
|15
|45
|6. Alianza Atlético
|27
|12
|44
|7. Melgar
|28
|11
|44
|8. Sport Huancayo
|29
|0
|42
|9. ADT
|28
|-7
|40
|10. Atlético Grau
|28
|1
|36
|11. Cienciano
|27
|6
|35
|12. Chankas
|26
|-9
|35
|13. Sport Boys
|29
|-9
|29
|14. Juan Pablo II
|27
|-10
|29
|15. Ayacucho
|28
|-19
|25
|16. Comerciantes Unidos
|27
|-18
|22
|17. UTC
|27
|-25
|22
|18. Alianza Universidad
|28
|-24
|21
|19. Binacional
|-
|-
|-
Tabla de posiciones Liga 1 - Clausura
Así está la tabla de posiciones del Clausura con los resultados de la fecha 11:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|9
|9
|21
|2. Cusco FC
|8
|6
|19
|3. Deportivo Garcilaso
|10
|6
|18
|4. Sporting Cristal
|9
|10
|16
|5. ADT
|10
|-1
|16
|6. Alianza Lima
|9
|25
|15
|7. Atlético Grau
|10
|2
|14
|8. Melgar
|10
|3
|13
|9. Cienciano
|9
|2
|12
|10. Sport Huancayo
|11
|-2
|12
|11. Los Chankas
|8
|-8
|12
|12. Comerciantes Unidos
|9
|-8
|11
|13. Alianza Atlético
|9
|2
|10
|14. Juan Pablo II
|9
|-2
|10
|15. Ayacucho
|10
|-6
|10
|16. Alianza Universidad
|10
|-7
|10
|17. Sport Boys
|11
|-7
|9
|18. UTC
|9
|-8
|3
|19. Binacional
|-
|-
|-
Partidos Liga 1: resultados fecha 11
- Ayacucho 2-1 Juan Pablo II
- Deportivo Garcilaso 0-0 UTC
- Alianza Universidad 2-3 Sport Boys
- ADT 1-0 Alianza Atlético
- Atlético Grau 3-1 Sport Huancayo
Sábado
- 3:00 p. m. Comerciantes Unidos vs Melgar
- 6:00 p. m. Universitario vs Cusco
Domingo
- 6:00 p. m. Cienciano vs Alianza Lima
Descansa: Sporting Cristal y Chankas.
