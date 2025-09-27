Universitario a un paso de la gloria: ¿Qué resultados necesita para ser tricampeón de la Liga 1?

¡A un paso de hacer historia! Universitario superó 3-2 a Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Clausura y puso un pie hacia el tricampeonato en la Liga 1. Los cremas aún tienen partidos por completar en el calendario, por lo que acá te contamos qué resultados necesita para alzar el trofeo a fin de año.

Partidos pendientes de Universitario por el Torneo Clausura 2025

Conoce los próximos partidos de Universitario tras su victoria ante Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025:

Fecha 12: Alianza Atlético (V)

Fecha 13: Juan Pablo II (L)

Fecha 14: Sporting Cristal (V)

Fecha 15: Ayacucho FC (L)

Fecha 16: ADT (V)

Fecha 17: Descansa

Fecha 18: Garcilaso (L)

Fecha 19: Los Chankas (V)

(VIDEO: GOLPERÚ)

¿Qué resultados necesita Universitario para ser tricampeón?

El fixture para Universitario se le presenta muy favorable al tener dos salidas a ciudades de altura como ante ADT y Los Chankas. Luego de ello, tiene a complicados rivales como Alianza Atlético (cotejo en Trujillo) y Sporting Cristal en el Estadio Nacional de Lima. Actualmente, los cremas son líderes del Torneo Clausura con 24 unidades y sacaron cinco puntos de ventaja sobre su más cercano rival que es Cusco FC.

De darse un pleno de triunfos en casa, conjuntamente con contundentes triunfos en ciudades del llano, Universitario tiene el camino libre para proclamarse tricampeón. Los de Fossati dependen de sí mismos y eso lo festeja el hincha 'merengue' que se ilusiona semana a semana.

Tabla de posiciones Torneo Clausura 2025: Universitario líder

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025, con un Universitario como líder absoluto y dependiendo de sí mismo para coronarse tricampeón:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 10 10 24 2. Cusco FC 9 5 19 3. Deportivo Garcilaso 10 6 18 4. Sporting Cristal 9 10 16 5. ADT 10 -1 16 6. Alianza Lima 9 5 15 7. Melgar 11 3 14 8. Grau 10 2 14 9. Cienciano 9 2 12 10. Sport Huancayo 11 -2 12 11. Comerciantes Unidos 10 -4 12 12. Los Chankas 8 -8 12 13. Alianza Atlético 9 2 10 14. Juan Pablo II 9 -2 10 15. Ayacucho FC 10 -6 10 16. Alianza Huánuco 10 -7 10 17. Sport Boys 11 -7 9 18. UTC 9 -8 3 19. Binacional - - -

¿Cuántas jornadas tiene la Liga 1 Clausura 2025?

Son 19 jornadas la que se programan en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Sin embargo, dado la salida de Binacional en medio del certamen, cada equipo descansará dos veces en este campeonato. En este caso, Universitario le corresponde descansar dos veces, siendo en la fecha 17 su última pausa para lo que resta de la Liga 1.