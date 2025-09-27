- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario vs Cusco
- Alianza Lima
- Atlético Nacional vs Millonarios
- Def. Justicia vs Boca
- Atlético vs Real Madrid
- Retiro AFP
Universitario a un paso de la gloria: ¿Qué resultados necesita para ser tricampeón de la Liga 1?
Universitario venció 3-2 a Cusco FC y está cada vez más cerca de consagrarse como Tricampeón. Conoce los resultados que necesita para levantar el trofeo.
¡A un paso de hacer historia! Universitario superó 3-2 a Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Clausura y puso un pie hacia el tricampeonato en la Liga 1. Los cremas aún tienen partidos por completar en el calendario, por lo que acá te contamos qué resultados necesita para alzar el trofeo a fin de año.
PUEDES VER: Ampuero, figura de Cusco FC, dio rotundo calificativo a Universitario tras caer en el Monumental: "Fue un…"
Partidos pendientes de Universitario por el Torneo Clausura 2025
Conoce los próximos partidos de Universitario tras su victoria ante Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025:
- Fecha 12: Alianza Atlético (V)
- Fecha 13: Juan Pablo II (L)
- Fecha 14: Sporting Cristal (V)
- Fecha 15: Ayacucho FC (L)
- Fecha 16: ADT (V)
- Fecha 17: Descansa
- Fecha 18: Garcilaso (L)
- Fecha 19: Los Chankas (V)
(VIDEO: GOLPERÚ)
¿Qué resultados necesita Universitario para ser tricampeón?
El fixture para Universitario se le presenta muy favorable al tener dos salidas a ciudades de altura como ante ADT y Los Chankas. Luego de ello, tiene a complicados rivales como Alianza Atlético (cotejo en Trujillo) y Sporting Cristal en el Estadio Nacional de Lima. Actualmente, los cremas son líderes del Torneo Clausura con 24 unidades y sacaron cinco puntos de ventaja sobre su más cercano rival que es Cusco FC.
De darse un pleno de triunfos en casa, conjuntamente con contundentes triunfos en ciudades del llano, Universitario tiene el camino libre para proclamarse tricampeón. Los de Fossati dependen de sí mismos y eso lo festeja el hincha 'merengue' que se ilusiona semana a semana.
Tabla de posiciones Torneo Clausura 2025: Universitario líder
Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025, con un Universitario como líder absoluto y dependiendo de sí mismo para coronarse tricampeón:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|10
|10
|24
|2. Cusco FC
|9
|5
|19
|3. Deportivo Garcilaso
|10
|6
|18
|4. Sporting Cristal
|9
|10
|16
|5. ADT
|10
|-1
|16
|6. Alianza Lima
|9
|5
|15
|7. Melgar
|11
|3
|14
|8. Grau
|10
|2
|14
|9. Cienciano
|9
|2
|12
|10. Sport Huancayo
|11
|-2
|12
|11. Comerciantes Unidos
|10
|-4
|12
|12. Los Chankas
|8
|-8
|12
|13. Alianza Atlético
|9
|2
|10
|14. Juan Pablo II
|9
|-2
|10
|15. Ayacucho FC
|10
|-6
|10
|16. Alianza Huánuco
|10
|-7
|10
|17. Sport Boys
|11
|-7
|9
|18. UTC
|9
|-8
|3
|19. Binacional
|-
|-
|-
¿Cuántas jornadas tiene la Liga 1 Clausura 2025?
Son 19 jornadas la que se programan en el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1. Sin embargo, dado la salida de Binacional en medio del certamen, cada equipo descansará dos veces en este campeonato. En este caso, Universitario le corresponde descansar dos veces, siendo en la fecha 17 su última pausa para lo que resta de la Liga 1.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50