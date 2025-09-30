- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Kairat vs Real Madrid
- Cusco vs Garcilaso
- Chelsea vs Benfica
- Atlético vs Frankfurt
- Universitario
- Alianza Lima
- Retiro AFP
Acumulado y tabla posiciones de la Liga 1: clasificación actualizada a la fecha 12 del Clausura
Mira cómo está la Tabla de posiciones de la Liga 1 y el Acumulado con los resultados de la fecha 12 del Clausura. Alianza vs. Grau y Alianza Atlético vs. Universitario.
La fecha 12 del Torneo Clausura 2025 arrancó con el triunfo de Sporting Cristal vs. Ayacucho, por lo que la tabla de posiciones de la Liga 1 y el Acumulado sufrió drásticos cambios. En tanto, Alianza y Universitario jugarán el miércoles. Los íntimos reciben en Matute a Atlético Grau y los cremas visitan a Alianza Atlético. Además, Cusco enfrenta a Garcilaso en la jornada clave.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético, canal de transmisión y dónde ver la Liga 1?
Acumulado Liga 1
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|28
|36
|63
|2. Cusco FC
|27
|19
|53
|3. Alianza Lima
|28
|16
|52
|4. Sporting Cristal
|28
|17
|51
|5. Deportivo Garcilaso
|28
|15
|45
|6. Melgar
|29
|11
|45
|7. Alianza Atlético
|27
|12
|44
|8. Sport Huancayo
|29
|0
|42
|9. ADT
|28
|-7
|40
|10. Cienciano
|28
|7
|38
|11. Atlético Grau
|28
|1
|36
|12. Chankas
|27
|-11
|35
|13. Sport Boys
|29
|-9
|29
|14. Juan Pablo II
|27
|-10
|29
|15. Ayacucho
|29
|-22
|25
|16. UTC
|28
|-23
|25
|17. Comerciantes Unidos
|28
|-18
|23
|18. Alianza Universidad
|28
|-24
|21
|19. Binacional
|-
|-
|-
Tabla de posiciones Liga 1 - Clausura
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|10
|10
|24
|2. Cusco FC
|9
|5
|19
|3. Sporting Cristal
|9
|13
|19
|4. Deportivo Garcilaso
|10
|6
|18
|5. ADT
|10
|-1
|16
|6. Alianza Lima
|10
|4
|15
|7. Cienciano
|10
|3
|15
|8. Melgar
|11
|3
|14
|9. Atlético Grau
|10
|2
|14
|10. Sport Huancayo
|11
|-2
|12
|11. Comerciantes
|10
|-4
|12
|12. Los Chankas
|9
|-10
|12
|13. Alianza Atlético
|9
|2
|10
|14. Juan Pablo II
|9
|-2
|10
|15. Ayacucho
|11
|-9
|10
|16. Alianza Universidad
|10
|-7
|10
|17. Sport Boys
|11
|-7
|9
|18. UTC
|10
|-6
|6
|19. Binacional
|-
|-
|-
Liga 1 2025: partidos de hoy
Lunes 29 de setiembre
- UTC 2-0 Los Chankas
- Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC
Martes 30 de setiembre
- 13:00 | Sport Huancayo vs. Alianza Universidad | Estadio IPD Huancayo (L1 MAX)
- 15:15 | Juan Pablo II vs. ADT | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape (L1 MAX)
- 19:30 | Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco (L1 MAX)
Miércoles 1 de octubre
- 18:00 | Alianza Atlético vs. Universitario | Estadio Mansiche, Trujillo (L1 MAX)
- 20:30 | Alianza Lima vs. Atlético Grau | Estadio Alejandro Villanueva, Lima (L1 MAX)
Jueves 2 de octubre
- 19:30 | Melgar vs. Cienciano | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa (L1 MAX)
Descansan Sport Boys y Comerciantes Unidos.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50