Acumulado y tabla posiciones de la Liga 1: clasificación actualizada a la fecha 12 del Clausura

La fecha 12 del Torneo Clausura 2025 arrancó con el triunfo de Sporting Cristal vs. Ayacucho, por lo que la tabla de posiciones de la Liga 1 y el Acumulado sufrió drásticos cambios. En tanto, Alianza y Universitario jugarán el miércoles. Los íntimos reciben en Matute a Atlético Grau y los cremas visitan a Alianza Atlético. Además, Cusco enfrenta a Garcilaso en la jornada clave.

Acumulado Liga 1

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 28 36 63 2. Cusco FC 27 19 53 3. Alianza Lima 28 16 52 4. Sporting Cristal 28 17 51 5. Deportivo Garcilaso 28 15 45 6. Melgar 29 11 45 7. Alianza Atlético 27 12 44 8. Sport Huancayo 29 0 42 9. ADT 28 -7 40 10. Cienciano 28 7 38 11. Atlético Grau 28 1 36 12. Chankas 27 -11 35 13. Sport Boys 29 -9 29 14. Juan Pablo II 27 -10 29 15. Ayacucho 29 -22 25 16. UTC 28 -23 25 17. Comerciantes Unidos 28 -18 23 18. Alianza Universidad 28 -24 21 19. Binacional - - -

Tabla de posiciones Liga 1 - Clausura

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 10 10 24 2. Cusco FC 9 5 19 3. Sporting Cristal 9 13 19 4. Deportivo Garcilaso 10 6 18 5. ADT 10 -1 16 6. Alianza Lima 10 4 15 7. Cienciano 10 3 15 8. Melgar 11 3 14 9. Atlético Grau 10 2 14 10. Sport Huancayo 11 -2 12 11. Comerciantes 10 -4 12 12. Los Chankas 9 -10 12 13. Alianza Atlético 9 2 10 14. Juan Pablo II 9 -2 10 15. Ayacucho 11 -9 10 16. Alianza Universidad 10 -7 10 17. Sport Boys 11 -7 9 18. UTC 10 -6 6 19. Binacional - - -

Liga 1 2025: partidos de hoy

Lunes 29 de setiembre

UTC 2-0 Los Chankas

Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC

Martes 30 de setiembre

13:00 | Sport Huancayo vs. Alianza Universidad | Estadio IPD Huancayo (L1 MAX)

15:15 | Juan Pablo II vs. ADT | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape (L1 MAX)

19:30 | Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco (L1 MAX)

Miércoles 1 de octubre

18:00 | Alianza Atlético vs. Universitario | Estadio Mansiche, Trujillo (L1 MAX)

20:30 | Alianza Lima vs. Atlético Grau | Estadio Alejandro Villanueva, Lima (L1 MAX)

Jueves 2 de octubre

19:30 | Melgar vs. Cienciano | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa (L1 MAX)

Descansan Sport Boys y Comerciantes Unidos.