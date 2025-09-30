0
Real Madrid vs Kairat Almaty por la Champions League
Tabla del Clausura y Acumulado tras victoria de Cristal

Acumulado y tabla posiciones de la Liga 1: clasificación actualizada a la fecha 12 del Clausura

Mira cómo está la Tabla de posiciones de la Liga 1 y el Acumulado con los resultados de la fecha 12 del Clausura. Alianza vs. Grau y Alianza Atlético vs. Universitario.

Sandra Morales
Tabla de posiciones de Liga 1 y Acumulado 2025
Tabla de posiciones de Liga 1 y Acumulado 2025 | FOTO: LIBERO
La fecha 12 del Torneo Clausura 2025 arrancó con el triunfo de Sporting Cristal vs. Ayacucho, por lo que la tabla de posiciones de la Liga 1 y el Acumulado sufrió drásticos cambios. En tanto, Alianza y Universitario jugarán el miércoles. Los íntimos reciben en Matute a Atlético Grau y los cremas visitan a Alianza Atlético. Además, Cusco enfrenta a Garcilaso en la jornada clave.

Universitario y Alianza Atlético jugarán en Trujillo.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético, canal de transmisión y dónde ver la Liga 1?

Acumulado Liga 1

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario283663
2. Cusco FC271953
3. Alianza Lima281652
4. Sporting Cristal281751
5. Deportivo Garcilaso281545
6. Melgar291145
7. Alianza Atlético271244
8. Sport Huancayo29042
9. ADT28-740
10. Cienciano28738
11. Atlético Grau28136
12. Chankas27-1135
13. Sport Boys29-929
14. Juan Pablo II27-1029
15. Ayacucho29-2225
16. UTC28-2325
17. Comerciantes Unidos28-1823
18. Alianza Universidad28-2421
19. Binacional---

Tabla de posiciones Liga 1 - Clausura

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario101024
2. Cusco FC9519
3. Sporting Cristal 91319
4. Deportivo Garcilaso 10618
5. ADT10-116
6. Alianza Lima10415
7. Cienciano10315
8. Melgar11314
9. Atlético Grau10214
10. Sport Huancayo11-212
11. Comerciantes10-412
12. Los Chankas9-1012
13. Alianza Atlético9210
14. Juan Pablo II9-210
15. Ayacucho11-910
16. Alianza Universidad10-710
17. Sport Boys11-79
18. UTC10-66
19. Binacional---

Liga 1 2025: partidos de hoy

Lunes 29 de setiembre

  • UTC 2-0 Los Chankas
  • Sporting Cristal 3-0 Ayacucho FC

Martes 30 de setiembre

  • 13:00 | Sport Huancayo vs. Alianza Universidad | Estadio IPD Huancayo (L1 MAX)
  • 15:15 | Juan Pablo II vs. ADT | Complejo Deportivo Juan Pablo II, Chongoyape (L1 MAX)
  • 19:30 | Cusco FC vs. Deportivo Garcilaso | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco (L1 MAX)

Miércoles 1 de octubre

  • 18:00 | Alianza Atlético vs. Universitario | Estadio Mansiche, Trujillo (L1 MAX)
  • 20:30 | Alianza Lima vs. Atlético Grau | Estadio Alejandro Villanueva, Lima (L1 MAX)

Jueves 2 de octubre

  • 19:30 | Melgar vs. Cienciano | Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa (L1 MAX)

Descansan Sport Boys y Comerciantes Unidos.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

