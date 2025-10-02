- Hoy:
Revelan los 2 refuerzos de talla internacional que pueden llegar a Universitario: "Ya tiene..."
Universitario quiere dar un salto de calidad y revelaron que Álvaro tiene en carpeta a dos refuerzos de jerarquía internacional para la temporada 2026.
Universitario está a un paso de lograr el tricampeonato de la Liga 1 2025. Sin embargo, en tienda crema saben que en el fútbol no hay tiempo para relajos. Por esa razón, la directiva está trabajando para lo que será la próxima temporada.
En el programa Hablemos de MAX, Gustavo Peralta indicó que es muy pronto para hablar de refuerzos, pero Álvaro Barco, director deportivo de la 'U', ya tiene dos nombres importantes que pueden llegar a Universitario para el 2026.
"Estoy seguro de que Álvaro Barco ya tiene dos nombres importantes, menores de 30 años, creo de afuera", expresó el comunicador. Como era de esperarse, la noticia sorprendió a los hinchas del conjunto estudiantil.
Uno de los puntos que los hinchas exigen a Álvaro Barco es contratar a un delantero de nivel. Como se adelantó, el club no tiene en sus planes renovar el contrato con Diego Churín, quien no cumplió con las expectativas.
Agustín Graneros quiere jugar en Universitario
En una entrevista, el delantero Agustín Graneros aseguró de llegar una oferta de Universitario, será complicado rechazarla. El delantero de Alianza Atlético explicó que los cremas son un equipo grande que siempre está compitiendo por el título, además de tener presencia en torneos internacionales.
"Obviamente que sí, siento que estoy preparado y para más. Lo voy demostrando partido a partido, la 'U' es un club muy grande, que siempre juega torneos internacionales y compite hasta la última fecha por el título. Sería muy difícil decirle que no", sostuvo el atacante de 29 años, a través de una entrevista con 'Estudio Fútbol' de A Presión.
