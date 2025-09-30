Delantero que pasó por el fútbol boliviano se ilusiona con jugar en Universitario: "Club muy grande"

Universitario de Deportes se enfrentará a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio de Mansiche. Los cremas llegan muy entusiasmados tras vencer a Cusco FC, uno de sus rivales directos en la lucha por el título. Bajo ese contexto, uno de los protagonistas de lo que será este duelo, no dudó en expresar su ilusión de jugar en la escuadra merengue.

Delantero argentino reveló su deseo de jugar en Universitario

Agustín Graneros, es uno de los principales referentes en el ataque del cuadro 'Churre'. Por tal motivo, no sorprende que elencos grandes de la capital decidan reforzar su delantera con un futbolista, que viene siendo parte de la lista de goleadores de la Liga 1. En esa línea, el ex Real Tomayapo de Bolivia no ocultó su deseo en querer fichar por la 'U', de llegarle una propuesta el próximo año.

"Obviamente que sí, siento que estoy preparado y para más. Lo voy demostrando partido a partido, la 'U' es un club muy grande, que siempre juega torneos internacionales y compite hasta la última fecha por el título. Sería muy difícil decirle que no", sostuvo el jugador de 29 años, a través de una entrevista con 'Estudio Fútbol' de A Presión.

Agustín Graneros reveló su deseo de querer fichar por Universitario/Foto: Alianza Atlético

Al margen de eso, Graneros dejó en claro que hoy en día está totalmente enfocado en el cuadro de Gerardo Ameli. "Sería muy lindo pero hoy en día estoy con la cabeza puesta acá (Alianza Atlético) pero también hay que cumplir los sueños de jugar en equipos grandes", agregó.

¿Qué dijo Agustín Graneros ante ofertas a mitad de temporada?

Al respecto, el delantero que ya cuenta con 11 anotaciones en la Liga 1, indicó que si bien recibió algunas propuestas a mitad de temporada, su primera opción era continuar en el conjunto 'Churre' y recién a fin de temporada decidirá sobre su futuro.

"Gracias a Dios tuve varias ofertas de afuera, pero yo quería quedarse este año acá, consolidarme en el fútbol peruano y ya en diciembre más tranquilo tomar una decisión", acotó.

Agustín Graneros: trayectoria profesional