Jorge Fossati y la fuerte razón por la que sentó a tres titulares en pleno Torneo Clausura

Universitario y Alianza Atlético se enfrentan por la fecha 12 del Torneo Clausura en el Estadio Mansiche de Trujillo donde los cremas buscarán los tres puntos claves para seguir alejándose en la cima de la tabla de posiciones. Previo al inicio del partido, los hinchas conocieron una llamativa noticia.

Y es que tres jugadores titulares del cuadro merengue dejaron el once por decisión del entrenador Jorge Fossati, generando muchas dudas en los aficionados, pues los futbolistas habían estado desde el arranque. La ‘U’ necesita quedarse con la victoria, pues un tropiezo será beneficioso para Cusco FC, su más cercano perseguidor.

Universitario y una llamativa noticia en pleno Torneo Clausura

Resulta que José Carabalí, Jesús Castillo y Jairo Vélez no formaron parte del once titular de Universitario para enfrentar a Alianza Atlético, y quedaron en la banca de suplentes, motivo por el cual muchos hinchas preguntaron por la sorpresiva alineación que mandó el estratega uruguayo.

“Rotación ante la seguidilla de partidos que se vienen. Hay jugadores al límite en lo físico y otros para evitar lesiones”, respondió el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X al ser consultado sobre las mencionadas ausencias para el arranque del compromiso.