Partidos de hoy EN VIVO, martes 23 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online

Programación de los partidos en vivo de las principales ligas del mundo. Tenemos acción en la Copa de Naciones de África y también hay NBA.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este martes 23 de diciembre
Programación de partidos en vivo para este martes 23 de diciembre | FOTO: LIBERO
Se acerca Navidad, pero el fútbol no se detiene. Para ello, acá te dejamos una programación con los partidos más importantes que se disputarán este martes 23 de diciembre. Además, también tenemos acción en la NBA. Mira los horarios y canales de transmisión.

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
15:45Vitória Guimarães vs Sporting CPGolTV, GOLTV Play

Partidos de hoy en Taça de Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
13:45Caldas vs Sporting BragaMeridiano TV, Fox Sports

Partidos de hoy en League Cup

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Arsenal vs Crystal PalacePalace TV+, Zapping

Partidos de hoy en Copa de Naciones de África

HORARIOPARTIDOSTV
7:30Congo DR vs BeninClaro Sports, Win+ Futbol
10:00Senegal vs BotswanaClaro Sports, Win Sports, Zapping
12:30Nigeria vs TanzaniaClaro Sports, Win Sports, Zapping
15:00Tunez vs UgandaClaro Sports, Win Sports

Partidos de hoy en la NBA

HORARIOPARTIDOSTV
19:0076ers vs Nets
19:00Hornets vs Wizards
19:30Heat vs Raptors
19:30Cavaliers vs Pelicans
19:30Pacers vs Bucks
19:30Hawks vs Bulls
20:00Timberwoles vs Knick
20:00Mavericks vs Nuggets
20:30Spurs vs Thunder
21:00Jazz vs Grizzlies
21:00Suns vs Lakers
22:00Kings vs Pistons
22:00Trail Blazars vs Magic
22:30 Clippers vs Rockets

Horarios del territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

