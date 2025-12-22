- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, martes 23 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online
Programación de los partidos en vivo de las principales ligas del mundo. Tenemos acción en la Copa de Naciones de África y también hay NBA.
Se acerca Navidad, pero el fútbol no se detiene. Para ello, acá te dejamos una programación con los partidos más importantes que se disputarán este martes 23 de diciembre. Además, también tenemos acción en la NBA. Mira los horarios y canales de transmisión.
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:45
|Vitória Guimarães vs Sporting CP
|GolTV, GOLTV Play
Partidos de hoy en Taça de Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:45
|Caldas vs Sporting Braga
|Meridiano TV, Fox Sports
Partidos de hoy en League Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Arsenal vs Crystal Palace
|Palace TV+, Zapping
Partidos de hoy en Copa de Naciones de África
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|7:30
|Congo DR vs Benin
|Claro Sports, Win+ Futbol
|10:00
|Senegal vs Botswana
|Claro Sports, Win Sports, Zapping
|12:30
|Nigeria vs Tanzania
|Claro Sports, Win Sports, Zapping
|15:00
|Tunez vs Uganda
|Claro Sports, Win Sports
Partidos de hoy en la NBA
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:00
|76ers vs Nets
|19:00
|Hornets vs Wizards
|19:30
|Heat vs Raptors
|19:30
|Cavaliers vs Pelicans
|19:30
|Pacers vs Bucks
|19:30
|Hawks vs Bulls
|20:00
|Timberwoles vs Knick
|20:00
|Mavericks vs Nuggets
|20:30
|Spurs vs Thunder
|21:00
|Jazz vs Grizzlies
|21:00
|Suns vs Lakers
|22:00
|Kings vs Pistons
|22:00
|Trail Blazars vs Magic
|22:30
|Clippers vs Rockets
Horarios del territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
