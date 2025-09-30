Universitario vs Alianza Atlético EN VIVO por Torneo Clausura: horario, pronóstico y dónde ver

Universitario vs Alianza Atlético se medirán en un partido con pronóstico reservado y el cual se robará la atención de la jornada 12 del Torneo Clausura, pues una caída de los 'merengues' encendería más la competencia de la Liga 1 2025. La cita del duelo es para este miércoles 1 de octubre a las 6.00 p. m. y el escenario elegido es el Estadio Mansiche en Trujillo. Sigue aquí todas las incidencias y el minuto a minuto del enfrentamiento.

Universitario vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2025

El equipo dirigido por Jorge Fossati llega con la moral en alto tras superar a Cusco FC en un duelo decisivo del Clausura, con doblete de Alex Valera y un gol de Williams Riveros, fue suficiente para extender su liderazgo en la tabla de posiciones y alargar su ventaja con el segundo lugar (Cusco FC) por cinco puntos.

Universitario se medirá ante Alianza Atlético.

Por su lado, Alianza Atlético tiene la necesidad de romper con el favoritismo de la 'U', lo que servirá para levantar cabeza por la derrota 1-0 frente a ADT en Tarma. El 'Vendaval' intentará reponerse y volver a ser el verdugo de los cremas, como lo hizo en el pasado Apertura cuando les quitó el invicto en el Estadio Monumental.

En su más reciente cruce, disputado el domingo 11 de mayo por la fecha 12 del Torneo Apertura, Alianza Atlético dio la sorpresa al imponerse 1-0 en el Monumental. El gol de la victoria fue obra del argentino Luis Olmedo, quien sentenció el resultado.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético?

Horarios en los distintos países de la región para seguir en vivo el duelo entre Universitario y Alianza Atlético por la jornada 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:

Perú, Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, Chile: 7.00 p. m.

Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 8.00 p. m.

México y Centroamérica: 5.00 P. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Florida): 12.00 p. m. / (Los Ángeles): 4.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (lunes 2)

¿Qué canal transmite Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO?

Canadá: Fanatiz Canada

Internacional: Fanatiz International, Bet365

México: Fanatiz Mexico

Perú: Liga1 Play, Liga 1 Max

Puerto Rico: Fanatiz USA, NAICOM, FOX Deportes

EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, Foxsports.com, Amazon Prime Video, FOX Sports App, FOX One, FOX Deportes

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Atlético?

La transmisión del partido entre Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO por internet lo podrás hacer a través de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX). Asimismo, es claro recordar que este canal podrás sintonizarlo mediante los operadores de DirecTV, Best Cable, Claro TV y L1 Play.

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD.

¿En qué estadio juega Universitario vs. Alianza Atlético EN VIVO?

Estadio Mansiche en Trujillo.

Alianza Atlético será local ante Universitario de Deportes en el Estadio Mansiche de la ciudad de Trujillo, recinto deportivo que cuenta con una capacidad para albergar a 22,214 espectadores.

Universitario vs Alianza Atlético pronóstico: apuestas y cuotas